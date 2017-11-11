İşte 2017 yeniden değerleme oranı

Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilen tebliğde, söz konusu kanunda, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün de yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2017 için yüzde 14,47 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.



