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    Hürriyet >Eğitim>İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de

    Önder ÖNDEŞ
    13.09.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:57

    Anaokulu öğrencilerinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise birinci sınıflar için bu hafta okula uyum programları başladı. Diğer ara sınıf öğrencileri ise yeni eğitim dönemine 18 Eylül’de başlayacak. Her ne kadar velilerin tercihine göre bazı okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçildiyse de, forma ile eğitim verenler de bulunuyor. Bu nedenle son haftada aileler okul üniformaları için alışverişe başladı. Dünyada bu telaş eylülde kapılarını açan birçok okulda da yaşanıyor. ABD’li eğlenceli içerikler sitesi Mashable 20 ülkede okul üniformalarını inceledi.

    Bazı ülkelerde üniformalar tarihe karışsa da, varlığını birçoğunda hâlâ sürdürüyor. Kenya’dan Singapur’a ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenciler renkli üniformalarıyla dikkat çekiyor. Sıcak iklimlerde beyaz öne çıkarken, mavi ve yeşil de tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala 20 ülkede birbirinden ilginç üniformalar karşınızda.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    KENYA
    Afrika’nın gelişmiş ekonomilerinden Kenya’da bazı bölge ve okullarda değişmekle beraber kızlar kısa kollu bir gömlek üzerine, tulum benzeri bir elbese giyiyor.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    TAYLAND
    Doğu Asya ülkesinin sıcak ikliminde öğrenciler beyaz tişört tercih ediyor.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    HİNDİSTAN
    Geniş genç nüfusuyla bilinen Hindistan’da kıyafetler okuldan okula değişebiliyor. Burada da kız öğrencilerde kravat görmek mümkün.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    SURİYE
    İç savaşın devam ettiği Suriye’de de mavi revaçta.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    SİNGAPUR
    Sıcak ve nemli iklim çok katmanlı kıyafetleri giyilmez hale getiriyor. Bu nedenle beyaz tişört burada da tercih ediliyor. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen deENDONEZYA
    Ülke bayrağında bulunan kırmızı okul kıyafetlerinde de kullanılıyor.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    VİETNAM
    OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üç yılda bir düzenlediği PISA 2015’te yüksek performansıyla göz dolduran ülkede mavi renk, okul üniformalarında olmazsa olmaz. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    HONDURAS
    Orta Amerika ülkesinde yüksek nem ve sıcaklar nedeniyle beyaz ön planda. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    SRİ LANKA
    Ada ülkesine genç kızlar beyaz elbise üzerine kırmızı renkte kravat takıyor. Erkekler ise pantolon ve beyaz gömlek giyiyor. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    HONG KONG
    PISA 2015’te yüksek performansıyla öne çıkan finans merkezinde, Vietnam’da olduğu gibi kızlar lisede mavi elbise ve siyah ayakkabılar giyiyor. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    NEPAL
    Kızlar ve erkekler genellikle mavi gömlek kullanıyor.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    FİLİPİNLER
    Sıcak iklim ve yine beyaz tişört. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    ÇİN
    Bölgeden bölgeye üniformalar değişiyor. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
    Ülkede erkekler genellikle şort tercih ediyor, kızlarsa yeşil elbise giyiyor. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    JAPONYA
    En ikonik okul kıyafetlerinden biri Japonya’da. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    KÜBA
    Şort burada da revaçta. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    AVUSTRALYA
    Eski zamanları hatırlatan okul kıyafetlerini Avustralya’da görebilirsiniz. 

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    İNGİLTERE
    Ülkede üniformalar okuldan okula değişebiliyor. Genellikle kravat ve gömlek olmazsa olmaz.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    NİJERYA
    Ülkede yeşil genellikle tercih edilen ilk renk.

    İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de
    ÖZBEKİSTAN
    Orta Asya’nın gelişen ekonomisinde lacivert seviliyor.

    Etiketler: OKUL , ÖĞRENCİ , üniforma
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