İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de

Bazı ülkelerde üniformalar tarihe karışsa da, varlığını birçoğunda hâlâ sürdürüyor. Kenya’dan Singapur’a ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenciler renkli üniformalarıyla dikkat çekiyor. Sıcak iklimlerde beyaz öne çıkarken, mavi ve yeşil de tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala 20 ülkede birbirinden ilginç üniformalar karşınızda.



KENYA

Afrika’nın gelişmiş ekonomilerinden Kenya’da bazı bölge ve okullarda değişmekle beraber kızlar kısa kollu bir gömlek üzerine, tulum benzeri bir elbese giyiyor.



TAYLAND

Doğu Asya ülkesinin sıcak ikliminde öğrenciler beyaz tişört tercih ediyor.



HİNDİSTAN

Geniş genç nüfusuyla bilinen Hindistan’da kıyafetler okuldan okula değişebiliyor. Burada da kız öğrencilerde kravat görmek mümkün.



SURİYE

İç savaşın devam ettiği Suriye’de de mavi revaçta.



SİNGAPUR

Sıcak ve nemli iklim çok katmanlı kıyafetleri giyilmez hale getiriyor. Bu nedenle beyaz tişört burada da tercih ediliyor.

ENDONEZYA

Ülke bayrağında bulunan kırmızı okul kıyafetlerinde de kullanılıyor.



VİETNAM

OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üç yılda bir düzenlediği PISA 2015’te yüksek performansıyla göz dolduran ülkede mavi renk, okul üniformalarında olmazsa olmaz.



HONDURAS

Orta Amerika ülkesinde yüksek nem ve sıcaklar nedeniyle beyaz ön planda.



SRİ LANKA

Ada ülkesine genç kızlar beyaz elbise üzerine kırmızı renkte kravat takıyor. Erkekler ise pantolon ve beyaz gömlek giyiyor.



HONG KONG

PISA 2015’te yüksek performansıyla öne çıkan finans merkezinde, Vietnam’da olduğu gibi kızlar lisede mavi elbise ve siyah ayakkabılar giyiyor.



NEPAL

Kızlar ve erkekler genellikle mavi gömlek kullanıyor.



FİLİPİNLER

Sıcak iklim ve yine beyaz tişört.



ÇİN

Bölgeden bölgeye üniformalar değişiyor.



GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

Ülkede erkekler genellikle şort tercih ediyor, kızlarsa yeşil elbise giyiyor.



JAPONYA

En ikonik okul kıyafetlerinden biri Japonya’da.



KÜBA

Şort burada da revaçta.



AVUSTRALYA

Eski zamanları hatırlatan okul kıyafetlerini Avustralya’da görebilirsiniz.



İNGİLTERE

Ülkede üniformalar okuldan okula değişebiliyor. Genellikle kravat ve gömlek olmazsa olmaz.



NİJERYA

Ülkede yeşil genellikle tercih edilen ilk renk.



ÖZBEKİSTAN

Orta Asya’nın gelişen ekonomisinde lacivert seviliyor.