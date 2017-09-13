İşte 20 ülkede okul kıyafetleri... Tişört giyen de var, gömlek giyen de

Bazı ülkelerde üniformalar tarihe karışsa da, varlığını birçoğunda hâlâ sürdürüyor. Kenya’dan Singapur’a ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenciler renkli üniformalarıyla dikkat çekiyor. Sıcak iklimlerde beyaz öne çıkarken, mavi ve yeşil de tercih edilen renkler arasında yer alıyor. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala 20 ülkede birbirinden ilginç üniformalar karşınızda.
KENYA
Afrika’nın gelişmiş ekonomilerinden Kenya’da bazı bölge ve okullarda değişmekle beraber kızlar kısa kollu bir gömlek üzerine, tulum benzeri bir elbese giyiyor.
TAYLAND
Doğu Asya ülkesinin sıcak ikliminde öğrenciler beyaz tişört tercih ediyor.
HİNDİSTAN
Geniş genç nüfusuyla bilinen Hindistan’da kıyafetler okuldan okula değişebiliyor. Burada da kız öğrencilerde kravat görmek mümkün.
SURİYE
İç savaşın devam ettiği Suriye’de de mavi revaçta.
SİNGAPUR
Sıcak ve nemli iklim çok katmanlı kıyafetleri giyilmez hale getiriyor. Bu nedenle beyaz tişört burada da tercih ediliyor.
ENDONEZYA
Ülke bayrağında bulunan kırmızı okul kıyafetlerinde de kullanılıyor.
VİETNAM
OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üç yılda bir düzenlediği PISA 2015’te yüksek performansıyla göz dolduran ülkede mavi renk, okul üniformalarında olmazsa olmaz.
HONDURAS
Orta Amerika ülkesinde yüksek nem ve sıcaklar nedeniyle beyaz ön planda.
SRİ LANKA
Ada ülkesine genç kızlar beyaz elbise üzerine kırmızı renkte kravat takıyor. Erkekler ise pantolon ve beyaz gömlek giyiyor.
HONG KONG
PISA 2015’te yüksek performansıyla öne çıkan finans merkezinde, Vietnam’da olduğu gibi kızlar lisede mavi elbise ve siyah ayakkabılar giyiyor.
NEPAL
Kızlar ve erkekler genellikle mavi gömlek kullanıyor.
FİLİPİNLER
Sıcak iklim ve yine beyaz tişört.
ÇİN
Bölgeden bölgeye üniformalar değişiyor.
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
Ülkede erkekler genellikle şort tercih ediyor, kızlarsa yeşil elbise giyiyor.
JAPONYA
En ikonik okul kıyafetlerinden biri Japonya’da.
KÜBA
Şort burada da revaçta.
AVUSTRALYA
Eski zamanları hatırlatan okul kıyafetlerini Avustralya’da görebilirsiniz.
İNGİLTERE
Ülkede üniformalar okuldan okula değişebiliyor. Genellikle kravat ve gömlek olmazsa olmaz.
NİJERYA
Ülkede yeşil genellikle tercih edilen ilk renk.
ÖZBEKİSTAN
Orta Asya’nın gelişen ekonomisinde lacivert seviliyor.