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    İşte 15 tatil için çalışma planı

    Büşra ATILGAN
    23.01.2018 - 16:28 | Son Güncelleme:

    Yeni liseye giriş sisteminde köklü liselere merkezi sınavla öğrenci alınacağı açıklandı. Henüz lise isimleri belli olmasa da, uzmanlar öğrencilere çalışmaya başlamalarını öneriyor. Özellikle sömestr tatilinin bunun için iyi bir fırsat olduğunu belirtirken, öğrencilere önemli önerilerde bulunuyorlar.

    TEOG’un kalkmasının ardından liselere girişin adrese dayalı kayıt sistemine göre yapılacağı belirtildi. Ancak köklü liselere merkezi bir sınav sonucunda girilecek. Uzmanlar, adaylar için bu 15 günlük yarıyıl tatilinin ders çalışmak, eksikleri pekiştirmek için çok doğru bir zaman olduğu belirtiyor. Tabii dinlenmeyi ve eğlenmeyi de atlamadan. Uzmanlara göre bu iki haftalık tatilin bir haftasında ders çalışmaya ağırlık verilmesi gerekirken, diğer hafta dinlenmeye ve etkinliklere ayrılabilir. Burada da dikkat edilmesi gereken bir durum var. O da tatilde uyku, beslenme düzenini çok bozmamak. Çünkü okula tekrar başlandığında, alışmak zaman alabiliyor.

    İşte 15 tatil için çalışma planı
    Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, sınavla öğrenci alacak proje okullara, Anadolu ve fen liselerine hazırlık yapan 8’inci sınıf öğrencileri için sömestrin bir fırsat olduğunu belirtiyor. Bir haftayı biraz daha yoğun bir çalışmayla geçirmeleri, diğer haftayı ise dinlenerek, gezerek, tatil modunda değerlendirmelerinin doğru bir yaklaşım olacağını anlatan Salim Ünsal, öğrencilere şu önerilerde bulunuyor:

    YENİ SİSTEME ADAPTE OLUN
    - Özellikle sınav sisteminin değişmesi, karşımıza soru formatında da önemli farklılıklar çıkardı. Adayların bu yeni formata adapte olması için benzer testlere ağırlık veren bir çalışma yürütmesi göz ve zihin aşinalığı kazanması bakımından yararlı olur.

    BOL BOL TEST ÇÖZÜN
    - Bir haftalık çalışma sürecinde daha çok test örnekleri üzerinden çalışma programı tasarlanabilir. Bu, sınav denemesi şeklinde yapılabileceği gibi çeşitli testler ve soru bankaları üzerinden de olabilir.

    YANITLARI ANALİZDEN GEÇİRİN
    - Bir testi veya sınav denemesini çözdükten sonra geri dönüp sonuçları ve cevapları sıkı bir analizden geçirmek de öğrenmeyi pekiştirecektir.

    BİYOLOJİK AYARINIZI BOZMAYIN
    - Tatilde uyku, beslenme ve dinlenme düzeninin de okul sürecinde olduğu gibi sağlanması gerekiyor. Çünkü bu dönemde bozulan biyolojik ayarı, okul başladığında tekrar olağana döndürmek bazen birkaç haftayı alabiliyor.

    BAŞARI İÇİN DENGE ÖNEMLİ
    - Tabi ki sadece uzun süre çalışanların değil, çalışmalarını dengeli, düzenli ve programlı yapabilenlerin daha başarılı olabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu dengeye dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi sömestr.

    Etiketler: Lise Sınavı , Ders Çalışma , 15 tatil , Yarıyıl tatili , Lise
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