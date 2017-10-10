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    Hürriyet >Dünya>İstasyonda seksin cezası belli oldu

    İstasyonda seksin cezası belli oldu

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 07:47 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda şaşkın yolcuların gözü önünde bir kadınla cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisinin cezası belli oldu.

    University of East London'da psikoloji okuyan Dominic Richardson adlı genç,  Highburry Sulh Ceza Mahkemesi'nde '60 gün içki içmeme cezası'na çarptırıldı.

     İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Richardson, 26 Ağustos'ta Hackney Fields İstasyonu'nda kırmızı saçlı bir kadınla seks yapmış ve akabinde üstünü başını toplayarak bir trene atlayıp 'olay yeri'nden uzaklaşmıştı.

     Üniversitede ikinci yılına devam ettiği ifade edilen Richardson, daha sonra polise teslim olarak, suçunu itiraf etti ve "bütün gün içki içtiğini ve yaptığı şeyin karakterine uygun olmadığını" söyledi.

     Richardson'ın hâlâ tespit edilemeyen kırmızı saçlı bir kadınla birlikte olduğu o anlar ise yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Görüntüler internette yayınlanınca ise haber İngiliz tabloid medyasına konu olmuştu.

    Etiketler: ingiltere , istasyon , LONDRA
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