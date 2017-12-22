Son dakika... İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkisini artıran kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

AA'nın haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor. Hava sıcaklığının beş derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti.

DHA'nın haberine göre Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.



Gün içinde devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli ile Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent viyadükleri mevkilerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışına karşı güzergahta çalışma yapmaya başlarken, trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konularında uyardı.

D-100 Karayolu'nun Karanlıkdere, Bakacak ve Bolu Dağı kesimlerinde ise kar yağışının yanı sıra yoğun sis de görülüyor.

Kar yağışının kent merkezinde de zaman zaman etkili olduğu bildirildi.

İSTANBUL'DA YAĞACAK MI?

Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar yağacak. Meteorolojik modellere göre, İstanbul'da şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.