İstanbul'un tarihi lisesini karıştıran mangal krizi... Veliler şikayetçi oldu

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, iddiaya göre yarın düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencileri, sınıflarına giderek, tehdit etti.

Dün meydana gelen olayın ardından 11-G sınıfı öğrencileri durumu ailelerine bildirdi. Okul önüne gelen onlarca aile, okul müdürünü protesto ettikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na giderek müdür hakkında şikayette bulundu. Adliyeye gelen öğrenci velisi Ülkü Sarıcan, dilekçesinde “Okulumuzda müdürle ilgili tehdit, ayrımcılık, disiplin baskısı nedeni ile devam etmekte olan soruşturma kapsamında müfettişler bulunmaktadır. Bugün 10:30 sıralarında sınıfa giren müdür Necati Yener, ‘Bundan sonra gününüzü göstereceğim. Haysiyetsiz soytarılar’ diyerek tehdit ve hakaret etti” dedi.

Veliler adliyeye koştu

Adliye önüne gelen öğrenci velisi Recep Tunaoğlu ise yaptığı açıklamada “Okul müdürü yaklaşık iki yıldır görev yapıyor. Öğrencilerimiz çok sıkıntılı. Sürekli tehdit ve hakaret ediyormuş. Son olarak öğrencileri ızgara partisine davet etmiş. Benim kızım da vejeteryan olduğu için katılmayacağını söylemiş. Bunun üzerine okul müdürü çocukları tehdit etmiş. ‘Siz öğrencileri örgütlüyorsunuz. Etkinliğe katılmalarını istemiyorsunuz’ demiş. Disipline vermekle tehdit etmiş. Sınıfta herkesin içinde küfür etmiş. Okul müdürü hakkında şikayetçiyiz” dedi. Adliyeye gelen yaklaşık 20 veli, okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.

“Buranın Allah’ı benim”

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise konuyu meclis gündemine taşıdı. Yarkadaş, yaptığı açıklamada “Aileler durumu anlatan 65 sayfalık bir rapor hazırladılar. Okul Müdürü Necati Yener, öğrencilere ‘Buranın Allah’ı benim. Yönetmelik tanımam. Gidin bildiğiniz yere şikayet edin’ diyor. Buna yüzlerce öğrenci şahit… Okul müdürünün görevden alınması ve tedaviye gönderilmesi gerekiyor” dedi.