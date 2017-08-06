İstanbul'un tarihi caddesi için önemli karar

İstanbul’da trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olarak bilinen Fatih Aksaray'daki Ordu Caddesi trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz hafta “Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Kullan” sloganı ile düzenlenen bisiklet tutunda trafiğe kapatılan Laleli’deki Ordu Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesince alınan kararla Pazar günleri için trafiğe kapatıldı. Bundan böyle her Pazar caddeyi sadece yayalar ve bisiklet sevenler kullanacak.







"HEM VATANDAŞ HEM BİZİM İÇİN İYİ OLDU"



Caddenin yayalar tarafından kullanılacak olmasına sevindiğini belirten bölge esnafı ise “Pazar günleri işlerin yoğun olduğu günlerdir. Ancak çok fazla trafik yoğunluğu vardı. Şimdi vatandaş caddeyi daha çok kullanacak. Bu hem vatandaş için hem bizim için iyi oldu” diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR