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İstanbul'un ortasında... Son hali böyle görüntülendi!

İHA
14.02.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:

Martı Projesi olarak bilinen "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi" projesinde sona yaklaşıldı. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan projede tamamlanan iskeleler ve alanda devam eden çalışmalar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Kabataş'ta kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için "Martı Projesi" olarak bilinen "Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi" projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında martı figürü oluşmaya başlarken, devam eden çalışmalar havadan drone ile görüntülendi. Deniz trafiğini büyük oranda artırması planlanan proje kapsamında denize çakılan kazıklarla yaklaşık 650 metre boyunca 20 metrelik eninde bir alan kara haline getirilmişti.

İstanbulun ortasında... Son hali böyle görüntülendi

MARTI PROJESİ’NDE İSKELELER TAMAMLANDI

Havadan çekilen görüntülerde, iskelelerin betonarme çalışmalarının tamamlandığı görüldü. İskelelerin yüksekliği şehrin silüetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek şekilde tasarlanırken, proje sayesinde deniz otobüsü ve vapur iskeleleri yenilenmiş olacak.

İstanbulun ortasında... Son hali böyle görüntülendi

Proje kapsamında uygun geçiş alanlarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

İstanbulun ortasında... Son hali böyle görüntülendi

Görüntülerle alandaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği gözler önüne serildi. Kanatları açık bir martıya benzetildiği için "Martı Projesi" olarak adlandırılan proje alanının üzerinden geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbulun ortasında... Son hali böyle görüntülendi

2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje bittiğinde önceden 12 olan gemi kapasitesi 22'ye çıkacak. Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken, alanda büyük bir meydan da oluşturulacak.

İstanbulun ortasında... Son hali böyle görüntülendi

“İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Martı Projesi’nin İstanbul’a değer katan projelerden biri olduğuna inandığını ifade eden Ekrem Güler, “Çok faydalı olur, gelecek olan turistler için de daha rahat ulaşım imkanı sağlar diye düşünüyorum. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Avrasya, Marmaray yapıldı, bunlar az da olsa köprülerin yükünü aldı. Deniz ulaşımı da hızlandıkça, aktifleştikçe daha hızlı ulaşım olacak, trafik daha da hafifleyecek. Hem insanlar hem Türkiye için iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İstanbulun ortasında... Son hali böyle görüntülendi


Martı Projesi’nin önemli çalışmalardan biri olduğunu ancak farklı projelerle desteklenmesi gerektiğini dile getiren Burhan Gültekin, “Yapılan şey iyidir bence ama bana göre yetersiz. Avrupa ülkelerine göre yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. Ama inşallah yetişeceğiz, onların seviyesine geleceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

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