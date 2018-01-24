İstanbul'un kültür elçileri aynı çatı altında buluştu

İstanbul Kültür Elçileri Derneği, eski İstanbul Kültür Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın başkanlığında faaliyetlerine başladı. Altı ay süren hazırlık çalışmaları sonrası kurulan İstanbul Kültür Elçileri Derneği’nin (İSKED) başkanlığına eski İstanbul Kültür Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın seçildi. İSKED, yetkili kurullarıyla bir araya gelerek tanışma ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. İstanbul Kuyumcular Odası merkez binasında yapılan toplantıya, derneğin yönetim, danışma, denetim, gençlik ve genel kurul üyeleri katıldı.



İSKED Başkanı Apaydın konuşmasında, derneğin amacının kültür, sanat, edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, şiir, kitap, kütüphane, müze, nezaket, görgü, saygı, şehir, kural, medeniyet gibi konuların ve kavramların hayatımızda daha fazla yer tutmasını sağlamak olduğunu söyledi. Apaydın, “İstanbul kültürünün tanınması ve yaşanması için çalışacağız” dedi.



İSKED üyelerinin görüş ve önerilerini de dile getirdiği toplantıda, derneğin projeleri anlatıldı. Ayrıca, danışma kurulu üyelerinden oluşan 12 ayrı ihtisas komitesinin kurulduğu, bu komitelerin her yıl kendi alanlarda hazırlayacağı raporların devlet büyüklerimize, siyaset, iş ve STK yönetimlerine gönderileceği belirtildi.