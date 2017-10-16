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    İstanbul’un kırık kalbi İstiklal Caddesi... İBB Meclis gündeminde

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    16.10.2017 - 22:40 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berke Merter, altyapı çalışmaları nedeniyle yürünemez hale gelen İstiklal Caddesi’nin içler acısı durumunu İBB Meclis gündemine taşıdı.

    Aylardır Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tünel olmak üzere üç koldan devam eden altyapı çalışmaları bir türlü sonuçlanamadı. “Artık İstiklal Caddesinde
    yürümek trafiğe takılmaktan farksız” diyerek, izlenimlerini fotoğraflarla birlikte İBB Meclis gündemine taşıyan Merter, soru önergesiyle, İBB Belediye Başkanı Mevlut Uysal’a çalışmaların ne zaman biteceğini sordu.

    Önergesinde İstiklal Caddesi’ndeki yol çalışması vatandaşları, esnafları ve turistleri isyan ettirdiğini dile getiren Berke, yaşanan sorunu şöyle anlattı: “Ufak bir yağmurda bile sele dönüşen caddenin altyapısını yenilemek için yapılan çalışmaların ne zaman biteceğine dair bir bilgi yok. Ancak, çalışmalar önemli bir kitleyi ‘İstanbul’un kalbi’ denilen caddeden soğutmuş durumda.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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