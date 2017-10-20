İstanbul'un kapısındaki tehlike! Artık çıplak gözle görülüyor

İstanbul’da yazın baskınlarına yol açan yağışların ardından, kurak bir sonbaharın geçirilmesi nedeniyle barajlardaki su oranı azaldı. İstanbul’da su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel oran yüzde 52’ye düştü. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan ve önceki yıllara göre önemli bir derecede su seviyesi azalan Alibeyköy Barajı’ndaki son durum havadan görüntülendi. 2016 yılında 75,43 doluluk oranına sahip olan Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı bu yıl ekim ayı itibariyle 65.89’a gerilerken havadan çekilen görüntülerde su seviyesinin gerilemesiyle birlikte barajın orta alanlarına kadar yürünebildiği görülüyor. Su seviyesi azalan baraja vatandaşların attığı çöplerde uç kısımlarda gün yüzüne çıkarken suların çekilmesiyle baraja balık tutmaya gelen vatandaşların da azaldığı dikkat çekti. Barajdaki kemerler iyice ortaya çıkarken, normalde araçla girilmeyen yerlere bazı vatandaşların otomobilleriyle geldiği de görülüyor.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların genel doluluk oranının 20 Ekim itibariyle yüzde 52.14 seviyesinde olduğu görüldü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların son doluluk oranları şöyle; Ömerli: 55. 09, Pabuçdere: 71.57, Sazlıdere: 37.31, Büyükçekmece: 46.99, Alibeyköy: 65.89, Terkos: 56.63 Kazandere: 72.32, Elmalı: 0.52, Darlık: 43.01, Istrancalar: 83.89