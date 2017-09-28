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    Hürriyet >Gündem>İstanbul'un iki ilçesi için çok önemli uyarı

    İstanbul'un iki ilçesi için çok önemli uyarı

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 10:32

    Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Ordu, Kars, Ardahan, Iğdır, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Ordu, Kars, Ardahan, Iğdır, Kırklareli ve Çanakkale'nin kuzeydoğu kesimleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Çatalca ve Silivri ilçeleri sağanak yağışlı 24
    İzmir: Az bulutlu 27
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
    Antalya: Az bulutlu 28
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
    Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23
    Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

     

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    Etiketler: istanbul , hava durumu , istanbul yağış , meteoroloji
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