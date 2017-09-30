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    İstanbul’un göbeğinde yürek burkan manzaralar

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 09:32 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli ve Beyoğlu’nda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gençlerin ibretlik halleri kameraya yansıdı. Krize girerek kendini yerden yere vuran gençleri vatandaşların başından aşağıya su dönerek ayıltmaya çalıştığı görüldü.

    İstanbul’da neredeyse her gün yaşanan uyuşturucu madde krizlerine bir yenileri daha eklendi. Şişli Mecidiyeköy’de “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, sokak ortasında krize girdi.

    Kendini yerden yere vuran genci bir vatandaş başından aşağıya su dökerek ayıltmaya çalıştı. İbretlik hali kameraya yansıyan genç, yürekleri sızlattı. Beyoğlu Taksim’de ise uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların sürükleyerek götürdüğü genç yürekleri burktu.

    İstanbul’un göbeğinde yürek burkan manzaralar

    Etiketler: Şişli , Mecidiyeköy , bonzai , Bonzai
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