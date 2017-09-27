İstanbul'un ortasında bunu yaptılar

Fatih'te, Beyazıt Meydanı yakınında bulunan yeşil alanda, bir grup genç etrafındakilere aldırış etmeden uyuşturucu kullandı. Yanından geçen kişileri umursamayan gençler bir ara kendilerinden geçti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, iki gencin bir duvar dibinde oturdukları ve kafa kafaya vererek, ellerindeki uyuşturucu düzeneğini gizlemeye çalıştıkları görülüyor. Gençlerden birinin çakmak yakarak uyuşturucu maddeyi yaktığı, diğer gencin ise soluduğu dumanı üflediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Üniversite ile otobüs durakları arasında, özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yaya yolunda yaşanan bu korkunç tablo karşısında vatandaşlar, uyuşturucu batağına saplanan yabancı gençlerin yanından geçip gidiyor.



