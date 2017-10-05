İstanbul'un göbeğinde taşlı-sopalı saldırı

Görüntülerde, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir grubun kazma, taş ve sopalarla bağırarak trafiğin durduğu caddeye doğru yürüdüğü görülüyor. Aralarında kadınların da bulunduğu grubu gören bir sürücü geri dönmek istiyor.



Ancak bu araç birden grubun hedefi haline geliyor. Sürücü ve yanındaki arkadaşı aracı terk ederek kaçıyor. Öfkeli grup sürücü ve arkadaşına dokunmuyor ancak sahipsiz kalan aracı kazma, sopa ve taş ile parçalıyor. Bu sırada saldırıya uğrayan aracın hemen yanında polis aracının olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün yaşanan Olayla ilgili emniyetten henüz açıklama yapılmadı.