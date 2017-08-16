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    İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! 'Kaç kişiyle konuşuyorsun' dedi, kafa attı

    Ahmet Olcay Ergin / hurriyet.com.tr
    16 Ağustos 2017 - 09:10Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 09:14

    Dün Beşiktaş'ta herkesin gözü önünde yine bir kadına şiddet vakası yaşandı. Akşam saat 18:00 sıralarında bir kafede bir çift arasında kavga çıktı. Fuat Ş. tartıştığı sevgilisine herkesin gözü önünde kafa attı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Fuat Ş.'nin 'Ben hesabı ödeyeyim' şeklindeki sözleri tepki çekti.

     

    Olay, dün saat 18:00 sıralarında Beşiktaş'ta bir kafede yaşandı. Adının Kübra olduğu öğrenilen kadın ile sevgilisi Fuat Ş. arasında tartışma çıktı.

    Sevgilisinin telefonunu alan Fuat Ş., 'Kaç kişiyle konuşuyorsun?' diyerek genç kadına önce bağırdı sonra da kafa attı. Yüzüne darbe alan kadının burnu kırıldı. Genç kadını darp eden Fuat Ş.'nin ''Hesabı ödeyeyim''demesi ve rahat tavırları herkesi şoke etti.

    Şiddete uğrayan kadın, sevgilisi Fuat Ş.'nin kendisini aldattığını, aralarında tartışma çıktığını ve ayrıldıklarını iddia etti.

    Şiddete tanık olan vatandaşlar polise haber verdi. Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürülen genç kadın, darp raporu aldı ve Fuat Ş.'den şikayetçi oldu. Fuat Ş. ters kelepçe ile kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Bu arada, Kübra isimli kadının daha önceki eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığı öğrenildi.

    İstanbulun göbeğinde kadına şiddet Kaç kişiyle konuşuyorsun dedi, kafa attı

     

    Etiketler: Beşiktaş , kadına şiddet , kavga
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