İstanbul’un göbeğinde kadına akılalmaz şiddet!

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Harbiye Elmadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ile erkek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede saldırıya dönüştü. Adam, kadına önce yumruk attı, ardından kadın yere düştü. Kadının yere düşmesiyle saldırgan erkek, kadını tekmelemeye başladı.



ÇEVREDEKİLER KURTARDI



Olayı gören kadının arkadaşı saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekilerin de olayı görüp yardıma gelmesiyle saldırgan güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kadının darp edilmesi çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kadının bir arkadaşıyla arkasına bakarak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada hızla gelen erkek saldırganın kadına önce yumruk attığı kameraya yansıyor. Kadın aldığı darbenin etkisiyle yere düşerken, saldırganın yerdeki kadını tekmelediği görülüyor. Bu sırada kadının arkadaşı ve kafede oturanların koşarak şahsa engel olmaya çalıştıkları görüntülere yansıyor.