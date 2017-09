İstanbul'da uyuşturucu madde kullanılması sonucu kentin dört bir yanında yaşanan bonzai olaylarının bu kez adresi şehrin en işlek ilçesi olan Şişli Mecidiyeköy. Neredeyse her gün yaşanan bonzai olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki erkek bir şahıs, alışveriş merkezinin ortasında kendinden geçti. Yürümekte zorlanan genci vatandaşlar çimenlik alana oturttu ancak o tekrar kalkmaya çalıştı. İçler acısı hali yürekleri burkan genci vatandaşlar başına su sökerek ayıltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da onu görüntüleyerek, uyuşturucu madde bağımlılarının halini gözler önüne serdi.







Gencin içler acısı halini gören Onur Çapkın, “5 lira veriyorlar kendilerini zehirliyorlar. Kısacası kendilerini ölüme sürüklüyorlar, bitiriyorlar. Şimdi yanına gitsek hiçbir şey yapamayız. Müdahale etseniz bile size karşılık vermez. Çünkü o ölü adam gibidir, konuşamaz. Her yerde, her köşe başında bu şekilde, oturduğum yerde on adımda bir görüyorum. Bayılanlar bağırıyorum, uyanmıyor” dedi.