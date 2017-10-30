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    Ä°stanbul'un gÃ¶beÄŸinde cipini yaktÄ±, hÄ±zÄ±nÄ± alamadÄ±...

    Ozan URAL/ DHAÂ
    30.10.2017 - 07:02 | Son GÃ¼ncelleme:

    ÅžiÅŸli'de, seyir halinde olduÄŸu aracÄ± park edip yakan EyÃ¼p Dilme, elindeki bÄ±Ã§akla da etrafÄ±ndakileri tehdit etti. Ä°tfaiye, ancak polisin gelmesi ile yangÄ±na mÃ¼dahale edebilirken, Dilme bu kez de aracÄ±n lastiklerini bÄ±Ã§aklayarak patlattÄ±.

    Olay, gece saat 04:00 sÄ±ralarÄ±nda ÅžiÅŸli Ä°lÃ§esi PaÅŸa Mahallesi PiyalepaÅŸa BulvarÄ± Ã¼zerinde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ddiaya gÃ¶re, 34 GE 9712 plakalÄ± lÃ¼ks cip ile MecidiyekÃ¶y istikametine ilerleyen EyÃ¼p Dilme (31) bilinmeyen bir nedenle aracÄ± sol tarafa park ederek ateÅŸe verdi. OlayÄ± gÃ¶renler hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir sÃ¼re elindeki bÄ±Ã§akla arabanÄ±n yanmasÄ±nÄ± izleyen EyÃ¼p Dilme'ye yaklaÅŸmaya korktuklarÄ± iÃ§in yanan jeepe mÃ¼dahale edemedi. Polisin olay yerine gelmesiyle itfaiye ekipleri yanan aracÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Elindeki bÄ±Ã§akla polise de saldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan Dilme, bu kez de sÃ¶nen aracÄ±n lastiklerini bÄ±Ã§aklayarak patlattÄ±. Olay yerine gelen takviye ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla Dilme, etkisiz hale getirilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yanan cip tamamen kullanÄ±lmaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    Etiketler: YangÄ±n , BÄ±Ã§ak , Lastik
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