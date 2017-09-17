Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İstanbul'un göbeği... Genç kadının yardımına koştular

    İstanbul'un göbeği... Genç kadının yardımına koştular

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 10:35

    İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu maddenin kullanması nedeniyle ayakta durmakta zorlanan yabancı uyruklu genç bir kadın ile Kağıthane’de “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisindeki gencin ibretlik görüntüsü kameralara yansıdı.

    İstanbul’da neredeyse her gün gündeme gelen uyuşturucu krizi manzaralarına bir yenileri daha eklendi. Sentetik uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.

    İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu’nda kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen yabancı uyruklu genç bir kadının hali yürekleri burktu.

    Vatandaş yol kenarına oturttuğu kadını düşmesin diye tutmaya çalıştı. Bir süre sonra genç kadın yanına gelen sağlık ekipleri onu ambulansla hastaneye kaldırdı.

    İstanbulun göbeği... Genç kadının yardımına koştular

    İçler acısını benzer bir görüntü de Kağıthane’de yaşandı. Uyuşturucu maddenin etkisindeki genç, yol ortasında kıvrandı. Vatandaşların yanından geçip gittiği gencin hali yürekleri burktu. Bu ibretlik görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

    İstanbulun göbeği... Genç kadının yardımına koştular

    Etiketler: uyuşturucu madde , uyuşturucu koması , uyuşturucu kullanımı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri