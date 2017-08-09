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    İstanbul’un en şanssız sitesi... Cam bile açamıyorlar

    İhsan YALÇIN -Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 16:55Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 17:07

    İstanbul Esenyurt'ta yüzlerce vatandaş çocuklarıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam için satın aldıkları evde bugünlerde kâbusu yaşıyor. Sitenin yanında bulunan kumaş kurutma fabrikası nedeniyle etrafa 24 saat boyunca bacalardan kötü kokulu duman saçılıyor. Hatta bazen dumanların yoğunluğu nedeniyle 14 katlı site bile gözden kayboluyor. Geceleri uyuyamayan, baş ağrıları çeken ve camlarını bile açamayan site sakinleri bu kâbusun bir an önce son bulmasını istiyor... 14 katlı 140 daireli binanın yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlandığı, kumaş boyama fabrikasının ise 1992 yılından beri faaliyette olduğu öğrenildi.

    Bir kumaş boyama fabrikasının 3 bacasından gece gündüz kötü kokular saçan duman yükseliyor. Kumaş kurutma işlemi nedeniyle çıkan dumandan, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Esenyurt’taki sitenin sakinleri oldukça şikayetçi. 140 dairenin sakinleri camlarını açamaz, bahçede oturamaz, balkonlarına çamaşır bile asamaz hale gelmiş. Bacalardan çıkan dumanın yoğunluğu bazı günler oldukça artıyor.

    İstanbul’un en şanssız sitesi... Cam bile açamıyorlar

    Dün de, dumanın yoğunlaştığı günlerdendi. Birçok site sakini ellerine cep telefonlarını alıp o anları kaydetti. Görüntülerde, ancak bir yangından çıkabilecek yoğun duman, rüzgarın da etkisiyle binayı sarıyor. O anlarda adeta göz gözü görmüyor.

    İstanbul’un en şanssız sitesi... Cam bile açamıyorlar

    "ARTIK DAYANACAK HALİMİZ KALMADI"

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve diğer ilgili kurumlara konuyla ilgili şikayette bulunduklarını; fakat bir sonuç alamadıklarını söyleyen site sakini Bayram Umur, "Müteahhit firma, biz daireyi alırken fabrikanın kapanacağını söyledi. Ama birkaç ay sonra böyle olmadığını gördük. Yaklaşık 1,5 yıldır da burada oturuyorum. Artık dayanacak halimiz kalmadı. Zaman zaman binanın yaydığı dumanlar yoğunlaşıyor. Ayrıca etrafa saçılan koku nedeniyle burası yaşanılmaz bir yer haline geldi. Evlerin içine kadar duman ve koku giriyor" dedi.

    "BAŞ AĞRISI YAŞIYORUZ"

    Bina sakinlerinden Yusuf Arslan ise, "Sitede bulunan herkes dumandan ve kokulardan etkileniyor. Bundan en çok etkilenenler de çocuklarımız. Yaz-kış burun tıkanıklığı ve baş ağrısı yaşıyoruz. Gece-gündüz fabrika faaliyette olduğu için de geceleri uyamakta güçlük çekiyoruz" ifadesini kullandı.

    İstanbul’un en şanssız sitesi... Cam bile açamıyorlar

    "2 AYLIK BEBEĞİM VAR"

    Sitenin 5. katında oturan Sevda Demir, "2 aylık bebeğim var, dumandan ve kokudan camları açamıyorum. Geceleri de gürültüsü oluyor. İlgili yerlere şikayette bulunduk; ama bir sonuç alamadık" diye konuştu.

    Duman ve kokudan dolayı dışarı çıkamadıklarını belirten Arzu Toprak ise "Bu sıcaklarda kliması olan komşulara gidip oturuyoruz. Başka çaremiz yok. Gerekli yerlere başvuruluyor; ama hiçbir sonuç alınamıyor. İnşallah bir çözüm bulunur" şeklinde konuştu.

    14 katlı 140 daireli binanın yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlandığı, kumaş boyama fabrikasının ise 1992 yılından beri faaliyette olduğu öğrenildi.

    İstanbul’un en şanssız sitesi... Cam bile açamıyorlar

    Etiketler: istanbul , Esenyurt , fabrika , site , Duman , koku
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