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İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

İstanbul, muhteşem manzaralara gebe bir konumda yer aldığı için, içerisinde bu manzarayı seyredebileceğiniz birçok mekân seçeneği barındırıyor. İster bir yıldönümü yemeği olsun; isterse evlenme teklifi... Ya da iş yemeği için uygun olabilecek bir mekân. Az sonra okuyacağınız yazımızda yer alan bu mekanlar, sizin tüm bu arayışlarınıza cevap olacak. İşte İstanbul'un en iyi manzaraya sahip 5 muhteşem mekânı.

Doğan BURDA
06.02.2018 - 11:55 | Son Güncelleme :

Kız Kulesi Restaurant

 Salacak'ta denizin ortasında bulunan Kız Kulesi, uzaktan bile güzelliğiyle hepimizi etkilemeyi başarıyor. Bir de Kız Kulesi'nden etrafa baktığınızı düşünsenize! İşte Kız Kulesi'nin içinde bulunan Kız Kulesi Restaurant, tam da bu nedenle insanı büyülüyor. İstanbul'un her iki yakasını bir de buradan görmek için insana harika bir fırsat sunuyor...

İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

 Adres: Salacak Mahallesi, Üsküdar Salacak Mevkii, Üsküdar

 Lacivert Restaurant

 Anadoluhisarı'nda bulunan bu hoş mekan da muhteşem manzaraya sahip yerler arasında yer alıyor. Çünkü burası, Boğaz'ın tam altında, insana denizin kokusunu içinize çekme ve martılarla kahvaltı etme fırsatı tanıyor. Bunun yanı sıra Akdeniz lezzetleriyle dolu mutfağı da, Lacivert'i tercih etmek için yeterli nedenlerden.

İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

 Adres: Anadolu Hisarı Mh., Körfez Cd. 57/A, Beykoz

360 İstanbul

 Taksim'deki tarihi Mısır Apartmanı'nın en üst katında yer alan 360 İstanbul, adından da anlaşılacağı üzere 360 derecelik bir İstanbul manzarasına sahip. Ayrıca birçok uluslararası ödüle sahip olduğunu da mutlaka belirtmek gerek. Eğer siz de İstanbul manzarası eşliğinde hoş bir akşam yemeği yemek istiyorsanız, 360 İstanbul sizin için ideal bir seçim olabilir.

İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

 Adres: Tomtom Mahallesi, Istiklal Cd No:8 D:163, Beyoğlu

 Big Chefs

 Tarabya'da bulunan Big Chefs, hem harika manzarası hem de muhteşem mutfağıyla özellikle tercih sebebi. Tarabya Oteli'nin o sakin deniz manzarasına hoş bir şekilde eşlik ettiği görüntüyü seyrederken, bir yandan da harika bir kahvaltı edebilir veya hoş bir akşam yemeğinin tadına varabilirsiniz.

İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

 Adres: Tarabya Mahallesi, Yeniköy Cad. No:80, Sarıyer

 Villa Bosphorus

 Beylerbeyi'nde bulunan bu hoş mekan, Asya ile Avrupa'yı buluşturan Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında yer alıyor. Maviyle yeşili bir arada sunan Villa Bosphorus, misafirlerine gece ve gündüz ayrı bir manzara vadediyor. Ayrıca lezzetlerinin hepsi de birbirinden muhteşem. Bu nedenle boğaza karşı hoş bir yemek yemek isterseniz, bu hoş mekan sizin için uygun bir seçenek olabilir.

İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı


Adres: Beylerbeyi Mahallesi, Beylerbeyi İskele Cd. No:18, Üsküdar

 

Etiketler: Big Chefs , iSTANBUL , Kız Kulesi
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