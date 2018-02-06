İstanbul’un en iyi manzaraya sahip 5 mekânı

Kız Kulesi Restaurant

Salacak'ta denizin ortasında bulunan Kız Kulesi, uzaktan bile güzelliğiyle hepimizi etkilemeyi başarıyor. Bir de Kız Kulesi'nden etrafa baktığınızı düşünsenize! İşte Kız Kulesi'nin içinde bulunan Kız Kulesi Restaurant, tam da bu nedenle insanı büyülüyor. İstanbul'un her iki yakasını bir de buradan görmek için insana harika bir fırsat sunuyor...





Adres: Salacak Mahallesi, Üsküdar Salacak Mevkii, Üsküdar

Lacivert Restaurant

Anadoluhisarı'nda bulunan bu hoş mekan da muhteşem manzaraya sahip yerler arasında yer alıyor. Çünkü burası, Boğaz'ın tam altında, insana denizin kokusunu içinize çekme ve martılarla kahvaltı etme fırsatı tanıyor. Bunun yanı sıra Akdeniz lezzetleriyle dolu mutfağı da, Lacivert'i tercih etmek için yeterli nedenlerden.

Adres: Anadolu Hisarı Mh., Körfez Cd. 57/A, Beykoz

360 İstanbul

Taksim'deki tarihi Mısır Apartmanı'nın en üst katında yer alan 360 İstanbul, adından da anlaşılacağı üzere 360 derecelik bir İstanbul manzarasına sahip. Ayrıca birçok uluslararası ödüle sahip olduğunu da mutlaka belirtmek gerek. Eğer siz de İstanbul manzarası eşliğinde hoş bir akşam yemeği yemek istiyorsanız, 360 İstanbul sizin için ideal bir seçim olabilir.

Adres: Tomtom Mahallesi, Istiklal Cd No:8 D:163, Beyoğlu

Big Chefs

Tarabya'da bulunan Big Chefs, hem harika manzarası hem de muhteşem mutfağıyla özellikle tercih sebebi. Tarabya Oteli'nin o sakin deniz manzarasına hoş bir şekilde eşlik ettiği görüntüyü seyrederken, bir yandan da harika bir kahvaltı edebilir veya hoş bir akşam yemeğinin tadına varabilirsiniz.

Adres: Tarabya Mahallesi, Yeniköy Cad. No:80, Sarıyer

Villa Bosphorus

Beylerbeyi'nde bulunan bu hoş mekan, Asya ile Avrupa'yı buluşturan Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında yer alıyor. Maviyle yeşili bir arada sunan Villa Bosphorus, misafirlerine gece ve gündüz ayrı bir manzara vadediyor. Ayrıca lezzetlerinin hepsi de birbirinden muhteşem. Bu nedenle boğaza karşı hoş bir yemek yemek isterseniz, bu hoş mekan sizin için uygun bir seçenek olabilir.







Adres: Beylerbeyi Mahallesi, Beylerbeyi İskele Cd. No:18, Üsküdar