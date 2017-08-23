 İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

Level Up / Teşvikiye
Karşınıza çıkan tüm smoothie dükkânlarının içinde en fazla çeşide sahip yerlerden biri Level Up. Güzel sunumuyla birlikte önünüze 10’dan fazla smoothie çeşidi geliyor. Pink, sweet green, hangover gibi seçenekler özellikle en çok tercih edilenlerinden. Benim için lezzeti kadar sıhhati de önemli diyorsanız ise içinde ıspanak, kabak, limon, muz, avokado gibi birbirinden muhteşem yararlı sebze ve meyvelerin olduğu seçenekler bulunuyor. Dilerseniz vegan salatalar ve atıştırmalıklarla durumu iyice şenliğe çevirebilirsiniz.
Adres: Teşvikiye Mah. Ahmet Fetgari Sok. No: 16/C, Şişli, İstanbul
Juice Baba / Sıraselviler
‘Yüzde 100 çiğ ve taze’ iddiasıyla, Cihangir’de içi minik içeriği dev lezzetler sunan Juice Baba, hızlı Beyoğlu gecelerinden sonra ya da hemen önce enerji için tercih edilebilecek bir yer. Sadece smoothie değil çeşitli milkshake’lerle de ağzınızı tatlandırabilir, sıcağın etkisini azaltabilirsiniz. Smoothie’lere gelince ananaslıdan hurmalıya skala oldukça geniş. Mutlaka deneyin, denemeden geçmeyin.
Adres: Kuloğlu Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No 84/A, Beyoğlu, İstanbul
Holy Coffee / Çukurcuma
Sadece smoothie içip sağlıklı olmak için değil güzel vakit geçirmek için de uygun olan Holy Coffee özellikle turistlerin tercih ettiği bir mekân. Her gittiğinizde yabancılarla karşılaşmanız mümkün. Birbirinden özel ve güzel smoothie’lerin yanında tatlı ve kahve de tercih edebilirsiniz. Hepsine kefiliz...
Adres: Kuloğlu Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Hacıoğlu Sokak, No 1/B, Beyoğlu, İstanbul
Stuff Healthy Drinks § Design Bar / Kadıköy
Bir öneri de Anadolu Yakası’ndan gelsin: Stuff Healthy Drinks § Design Bar. Çimçim, Temel Reis gibi birbirinden eğlenceli isimlere sahip ve son derece sağlıklı smoothie’leriyle gönlünüze taht kuracak bu mekân, hızlı Kadıköy insanlarına şifa dağıtıyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin.
Adres: Caferağa Mahallesi, Ruşen Ağa Sokak, 14/B, Kadıköy, İstanbul
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