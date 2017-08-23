Hürriyet>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

Smoothie artık canımız çekerse içeceğimiz bir içecek değil neredeyse bu koşturmacayla dolu hayatımızda bir gereklilik. Çünkü çabuk tüketilen et ve makarnaya dayandığımız şu günlerde sebzelerin ve meyvelerin büyük eksikliğini yaşıyoruz. Sağlıklı kalabilmek için bunlara da ihtiyacımız var. Neyse ki son dönemde hemen her köşe başında rastlayabileceğimiz smoothie mekanları imdadımıza yetişiyor.

Kaynak: Doğan Burda
23 Ağustos 2017 - 13:39:00

Level Up / Teşvikiye

Karşınıza çıkan tüm smoothie dükkânlarının içinde en fazla çeşide sahip yerlerden biri Level Up. Güzel sunumuyla birlikte önünüze 10’dan fazla smoothie çeşidi geliyor. Pink, sweet green, hangover gibi seçenekler özellikle en çok tercih edilenlerinden. Benim için lezzeti kadar sıhhati de önemli diyorsanız ise içinde ıspanak, kabak, limon, muz, avokado gibi birbirinden muhteşem yararlı sebze ve meyvelerin olduğu seçenekler bulunuyor. Dilerseniz vegan salatalar ve atıştırmalıklarla durumu iyice şenliğe çevirebilirsiniz.

Adres: Teşvikiye Mah. Ahmet Fetgari Sok. No: 16/C, Şişli, İstanbul

 İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

Juice Baba / Sıraselviler

‘Yüzde 100 çiğ ve taze’ iddiasıyla, Cihangir’de içi minik içeriği dev lezzetler sunan Juice Baba, hızlı Beyoğlu gecelerinden sonra ya da hemen önce enerji için tercih edilebilecek bir yer. Sadece smoothie değil çeşitli milkshake’lerle de ağzınızı tatlandırabilir, sıcağın etkisini azaltabilirsiniz. Smoothie’lere gelince ananaslıdan hurmalıya skala oldukça geniş. Mutlaka deneyin, denemeden geçmeyin.

Adres: Kuloğlu Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No 84/A, Beyoğlu, İstanbul

İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

Holy Coffee / Çukurcuma

Sadece smoothie içip sağlıklı olmak için değil güzel vakit geçirmek için de uygun olan Holy Coffee özellikle turistlerin tercih ettiği bir mekân. Her gittiğinizde yabancılarla karşılaşmanız mümkün. Birbirinden özel ve güzel smoothie’lerin yanında tatlı ve kahve de tercih edebilirsiniz. Hepsine kefiliz...

Adres: Kuloğlu Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Hacıoğlu Sokak, No 1/B, Beyoğlu, İstanbul

İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

Stuff Healthy Drinks § Design Bar / Kadıköy

Bir öneri de Anadolu Yakası’ndan gelsin: Stuff Healthy Drinks § Design Bar. Çimçim, Temel Reis gibi birbirinden eğlenceli isimlere sahip ve son derece sağlıklı smoothie’leriyle gönlünüze taht kuracak bu mekân, hızlı Kadıköy insanlarına şifa dağıtıyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin.

Adres: Caferağa Mahallesi, Ruşen Ağa Sokak, 14/B, Kadıköy, İstanbul

İstanbul’un en iyi 4 smoothie mekânı

Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 13:41:56
Etiketler: smoothie , smoothie mekanları , istanbul
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri