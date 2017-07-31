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İstanbul'un en güzel köyleri

İstanbul metropol yaşam tarzı ile bilinse de ilçelerinde gizlenmiş olan köyleri ile köy hayatının da yaşandığı yerlere sahip. İstanbul'un yakın ilçelerinde konumlanmış olan bu köyler, İstanbul'un karmaşasından uzakta sakin bir hayat sürmek için ideal. İşte İstanbul'un en güzel köyleri...

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1. Kızılcaali - Çatalca

Çatalca'da yer alan Kızılcaali Köyü, adını Kızılçalı olarak bilinen ve bölgede yetişen ağaçtan alıyor. Tarımın yaygın olduğu köyde kümes hayvancılığı ve arıcılık da önemli geçim kaynakları arasında. Kızılcaali Köyü ayrıca İstanbul'un çiçek ihtiyacının temin edildiği yer olarak da biliniyor.

İstanbulun en güzel köyleri

2. Gümüşdere - Sarıyer

Eski Rum köyü olarak bilinen Gümüşdere Köyü, Sarıyer ilçesine bağlı. Yemyeşil doğası ve plajları ile ünlü olan köy yaz aylarında cazip bir güzellik sunuyor. Bahçe tarımı ve sebzecilik yaparak geçimini sağlayan köy halkı Sarıyer'in sebze ihtiyacını karşılıyor.

İstanbulun en güzel köyleri

3. Ağva - Şile

Şile'ye bağlı olan Ağva iki dere arasında bulunan nefis konumu ile İstanbul'un en güzel köylerinden biri. Nehirin köye hayat verdiği Ağva'da turizm önemli bir geçim kaynağı. Beldede çok sayıda otel, pansiyon ve konaklama seçeneği bulmak mümkün.
İstanbulun en güzel köyleri


4. Kabakoz - Şile

Şile'nin en eski köylerinden olan Kabakoz, ünlü asırlık çınarı ve güzel kumsalı ile ünlü. Kıyı şeridinde bulunan bu şirin köy, kestane balı ile de ilçede meşhur olmayı başarmış.

İstanbulun en güzel köyleri

5. Baklalı - Arnavutköy

Karadeniz köylerinden biri olan Baklalı, baklası ile meşhur olan bir köy. Tarım ve hayvancılık alanında öne çıkan Baklalı, manda sütü yoğurdu, arpa ve ayçiçeği gibi ürünlerini dışarı pazarlıyor.

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6. Çayağzı - Beykoz

Beykoz'a bağlı olan çayağzı doğal güzellikleri ile ünlü bir köy. 3000 kişinin üzerinde bir nüfusu olan Çayağzı köyü, İstanbul'a 60 km uzaklıkta bulunuyor ve tarım yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlıyor.

7. Reşadiye - Çekmeköy

Çekmeköy ilçesine bağlı olan Reşadiye Köyü, maden işletmeciliği ve taş ocağı alanında çalışan köy halkı sebze ve meyve yetiştiriciliği yaparak da geçimini kazanıyor. Kirazı ile ünlü olan köyde her yıl kiraz festivali de düzenleniyor.

İstanbulun en güzel köyleri

8. Çanakça - Çatalca

Çatalca'ya bağlı olan Çanakça Köyü, yaklaşık olarak 2000 kişinin hayatını sürdürdüğü bir köy. İstanbul'a 70 km uzaklıkta bulunan köyün ana geçim kaynağı ise tarım.

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9. Dereseki - Beykoz

Doğası ve harika bitki örtüsü ile İstanbul'un en güzel köylerinden olan Dereseki Köyü, Beykoz'a bağlı ve İstanbul'a 40 km uzaklıkta yer alıyor.

İstanbulun en güzel köyleri

10. Hacıllı - Şile

Yemyeşil doğası ile yaz aylarında turist akınına uğrayan Hacıllı Köyü İstanbul'a 130 km uzaklıkta yer alıyor. Koca deresi yakınındaki kamp alanı ile dinlenme ve tatil yeri olarak da tercih ediliyor.

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