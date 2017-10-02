'İstanbul'un en az 10 bin camiye ihtiyacı var'

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeyrek asırdır Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladığını söyledi. Camilerin İslam medeniyetinin önemli bir taşı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bu yüzden camilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 1 ile 7 Ekim tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Burada amaç hem kendi görevlilerimizin görevlerinin farkında olması hem de toplumun bu manada uyarılması adına farkındalık faaliyetleri yapmak.” diye konuştu.







“İstanbul'da 10 bin camiye ihtiyaç var”



Yılmaz, İstanbul'da cami sayısının yeterli olmadığına dikkati çekerek, “İstanbul'da olması gereken cami sayısı, nüfusa göre 15 bindir ama bugün İstanbul'da 3 bin 365 cami var. İstanbul'da en azından 10 bin tane daha camiye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. İstanbul'da bazı yerlerde 50 bin kişiye, 30 bin kişiye bir cami düşüyor. Bu çok büyük bir rakam. 30 bin kişin olduğu yerde bir tek cami bulunması, özellikle cemaatin en yoğun olduğu zamanlarda yer bulamamasına neden oluyor. İnsanlarımızın cami ihtiyaçlarının karşılanacağı adımların atılması lazım.” ifadelerini kullandı.



İstanbul'da 1999 depreminden önce yapılmış camilerin deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Tarihi camilerimizde bir problem yok. Kadıköy'de böyle bir çalışma var. Kentsel dönüşümde 20-30 kadar camimiz yeniden yıkılıp yapılacak. Aynı şeyin İstanbul'un pek çok yerinde geçerli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.