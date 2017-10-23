'İstanbul'un dev simgesi için çalışıyoruz'

SUPHİ Aydıner ve Toygar Yedigöz tarafından 10 yıl önce kurulan Outdoor Factory, Türkiye’nin tema park alanında uzman şirketi oldu. Bugün birçok belediyenin

tema park projelerinde imzası bulunan şirket, yıl sonunda 120 milyon lira ciro bekliyor. İki ortağın en büyük hayali ise Londra’nın simgesi haline gelen ‘London Eye’ benzeri bir projeyi Karaköy’e yapmak. Şirketi ilk kurduklarında reklam sektöründe fark yaratmak için yola çıktıklarını anlatan Toygar Yedigöz ve Suphi Aydıner, kısa sürede nasıl büyüdüklerini şöyle anlattı:

AMERİKA’DA ÖĞRENDİK

“Birçok şirkete reklam alanında hizmet veriyorduk. Bir gün bu şirketlerden biri bizi çağırdı ve reklam simgelerini 3 boyutlu bir şekilde yapmak istedi. O dönem daha 3 boyutlu yazıcılar yoktu. Biz de bu işi yaparken bir heykeltraş ile anlaştık. Ancak ortaya çıkan üründen marka da biz de memnun kalmadık. daha sonra Amerika’da filmlerde kullanılmak için hayvan figürleri üreten bir şirket bulduk. Kısa süre sonra da dev hayvan maketleri üretir hale geldik. Zaman içerisinde alışveriş merkezleri ve havalimanlarında kullanılan maketler yaptık. Sonra belediyelerden teme park teklifleri aldık. İstanbul’daki üretim tesisimizde 250 kişi çalışıyor. Artık tema parklar, AVM’lerdeki oyun alanlarını yapar hale gelmiştik.

15 ÜLKEYE İHRACAT

Yurtdışında düzenlenen dev fuarlara katıldık. Bu fuarlarda yaptığımız işbirlikleriyle artık Türkiye’de tema parklarda kullanılan makina parkurları için de distribütörlük yapıyoruz. Hatta hareketli hayvan maketleri üreten bir Alman şirketini de satın almayı planlıyoruz. Özellikle Anadolu’daki şehirler için tema parkların çok önemli bir noktaya geldiğini gördük. Belediyeler şehrin simgesi ve çekim merkezini oluşturmak istiyor. Bu parklarla bölgelerine yerli turist çekebiliyorlar. Ankara, Osmaniye, Düzce ve İstanbul’da birçok park yaptık. Yıl sonunda 120 milyon lira ciro hedefliyoruz. Vietnam, Katar, Dubai ve Sudan gibi 15 ülkeye de projeler üretiyoruz. İhracatımız 4 milyon dolar seviyesinde. Dünyada 45 milyar doları bulan tema park sektörü Türkiye’de de büyüyor. Bugün en küçük tema parkı yatırım tutarı 50 milyon lira seviyesinde.

Son dönemlerde belediyelerin farklı talepler de gelmeye başladı. Özellikle müze yapımında farklı çalışmalar yapıyoruz. Bugün balmumu heykelleri çok rağbet görüyor. Ancak bunlar hem maliyetli hem de bakımı çok zor ürünler. Biz de hemen hemen gerçeğini aratmayan polyesterden heykeller yapıyoruz. Bunları da müzelerde kullanıyoruz.”