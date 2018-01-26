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    İstanbul'un ciro rekortmeni caddesi için flaş karar

    Özgür Deniz KAYA (DHA)
    26.01.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un en pahalı caddeleri sıralamasında üçüncü sırada gösterilen ve daha önce metro inşaatı nedeniyle 4 yıla yakın trafiğe kapatılan Ümraniye’nin Alemdağ Caddesi yeniden kapanıyor. Gerekçe, yayalaştırma projesi.

    İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi (TKM), Ümraniye'deki yayalaştırma projesi kapsamında Alemdağ Caddesi'nin, 28 Ocak'tan itibaren araç trafiğine kapanacağını açıkladı. TKM'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    “İBB tarafından alınan UKOME kararına istinaden, Alemdağ Caddesi'nin, metro Çarşı durağı (TRT Lojmanları) ile metro Ümraniye durağı (eski belediye binası) arasında kalan kısmının yayalaştırma projesi uygulama çalışmalarına başlanacaktır. Üsküdar istikametine trafik akışı da Çavuşbaşı Caddesi'nden yapılacaktır. 
    Ayrıca İBB tarafından inşaatına başlanan, 15 Temmuz Şehitler Meydanı Zemin Altı Katlı Otopark ve Gençlik Kültür Merkezi projesinin aksamadan devam edebilmesi adına İSKİ, İGDAŞ ve AYEDAŞ kurumlarınca gerekli altyapı deplase çalışmalarının yapılabilmesi için, Alemdağ Caddesi'nin metro Çarşı durağı ile metro Ümraniye durağı arasında kalan kısmı 28 Ocak 2018 Pazar gününden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır.”

    Araç trafiğine kapanan cadde ve sokaklara, hangi araçların hangi saatlerde giriş-çıkış yapabileceğini ve trafik akışı bir krokiyle gösterildi.

    İstanbulun ciro rekortmeni caddesi için flaş karar

     

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    Etiketler: yaya , son dakika
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