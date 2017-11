İstanbul’un caz hali

Vanessa Rubin & Trio

3 Kasım Cuma 20.30, The Seed

Tecrübeyle yıllanmış olgun sesini estetik sunum ve hikâye anlatıcılığının ötesinde gerçek bir enstrüman gibi kullanan Ohio’lu caz şarkıcısı Vanessa Rubin, bugün, saf cazın dünyadaki büyükelçilerinden biri. Yakın zamanda Herbie Hancock, Woody Herman Orkestrası ile dünya turnelerine çıkan Rubin, festivalin açılışını yapacak.



İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions feat Dave Harrington

3 Kasım Cuma 22.30, Babylon

Asla tek bir proje ve fikir ile yetinmeyen yaratıcı ve üretken müzisyen ve yapımcı İlhan Erşahin, İstanbul Sessions – Solar Plexus albümü için güçlerini birleştirdiği yeni nesil caz sahnesinin parlak isimlerinden Dave Harrington (Darkside) ile birlikte festivalde. Erşahin ve Harrington, müziği hiçbir kalıp ya da zaman dilimiyle sınırlamadan, ‘şimdi’nin sesini takip ediyor.



Daniel Herskedal & Marius Neset Duo

4 Kasım Cumartesi 19.00, Akbank Sanat

Dört yıl önce Norveç halk ezgilerini Avrupa kilise müzikleriyle harmanladıkları ‘Neck of the Woods’ albümüyle Akbank Caz’da sahne alan Norveçli tubacı ve besteci Daniel Herskedal ile enstrümantalist ve besteci kimliğiyle cazın geleceğini şekillendirecek 25 genç isim arasında gösterilen Marius Neset, bir kez daha festivalde.



Red Baraat/ Nicola Cruz

4 Kasım Cumartesi 22.30/23.59, Babylon

Caz, hip-hop, rock, funk, üflemeliler, klasik Hint müziğinden oluşan zengin ses mozaiği ve çılgın enerjileriyle acid cazın önemli isimlerinden Red Baraat’ın ardından Fransa doğumlu Ekvadorlu prodüktör Nicola Cruz, DJ setinin başında olacak.



Wolfgang Muthspiel Trio

6 Kasım Pazartesi 20.30, Zorlu PSM Drama Sahnesi

Kendi kuşağının iz bırakmış caz gitaristlerinden Wolfgang Muthspiel, trio’suyla sahnede.



Christian Scott

7 Kasım Salı 20.30, Zorlu PSM Drama Sahnesi

Genç cazın kalıpları kıran Lousiana doğumlu trompetçisi Christian Scott, trompette kullandığı ‘fısıltı tekniği’ ve sahnede grup doğaçlamasını tırmandıran ‘forecasting cell’ adını verdiği ego tahrik yönetimiyle fark yaratıyor. Geliştirdiği özel tasarım trompet ve flugelhorn’lar ile bakır üflemeliler dünyasına da yeni bir soluk kazandıran sanatçının iki Edison Ödülü ve bir Grammy adaylığı bulunuyor.



Ulf & Eric Wakenius

7 Kasım Salı 19.00, Akbank Sanat

Ritim duygusunu şiirsel bir anlatımla dışa vuran İsveçli gitarist Ulf Wakenius, kendi gibi gitar virtuozu olan oğlu Eric Wakenius ile nisan ayında çıkardıkları ‘Father and Son’ adlı duo albümlerini seslendirecek.



The Jazz Epistles: Abdullah İbrahim & Ekaya & Hugh Masekela

8 Kasım Çarşamba 19.00, Uniq Hall

Akbank Caz’da bu senenin kaçırılmayacak konserlerinin başında geliyor. Modern cazın başpiyanistlerinden Abdullah İbrahim, Güney Afrika’nın ilk siyahi bebop caz grubu The Jazz Epistles ruhunu yeniden dirilten Ekaya ve ekipten arkadaşı Güney Afrika’nın başka bir caz ikonu olan trompetçi Hugh Masekela ile 56 yıl sonra bir araya geliyor.



Authentic Anatolian Project

8 Kasım Çarşamba 19.00, Akbank Sanat

Türkülerin kaynaklık ettiği melez müzik projesi Authentic Anatolian Project’in performansında Anadolu müziğini ruhunuzda, cazı damarlarınızda hissedeceksiniz.

Mehmet Uluğ gecesi: Emin Fındıkoğlu + 12

8 Kasım Çarşamba 21.30, Babylon

Türk cazının büyük ismi Emin Fındıkoğlu, aralarında Şenova Ülker ve İmer Demirer gibi ustaların yanı sıra Türk cazının genç yeteneklerinin de bulunduğu 15 cazcıyı kucaklayan dev projesi Emin Fındıkoğlu +12 ile sahnede. Pozitif’in kurucularından Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek gecede Arif Mardin’in kopyasını Fındıkoğlu’na hediye ettiği ‘A Night in Tunisia’ düzenlemesinin de yer aldığı bir repertuvar seslendirilecek.

Shabaka & The Ancestors

9 Kasım Perşembe 21.30, Babylon

Gerçek müzikal köklerini kuşaklar öncesinden ona seslenen ruhlarda arayan İngiliz saksofoncu Shabaka Hutchings, Güney Afrikalı müzisyen dostlarından oluşan ‘The Ancestors’ adlı grubuyla 27. Akbank Caz Festivali’ne geliyor. Shabaka & The Ancestors, Babylon’da 2016’da Johannesburg’da kaydettikleri ‘Wisdom of Elders’ albümünden parçaları seslendirecekler.

Şenay Lambaoğlu Akustik

9 Kasım Perşembe 20.00, Summart Sanat Merkezi

Caz müziğinin en özgün seslerinden Şenay Lambaoğlu, beş yıl aradan sonra beğenilen bestelerinden oluşan akustik bir programla festivalde.

Hakan Başar Quartet/ Purple is the Color

9 Kasım Perşembe 19.00/ 20.00, St. Benoit Lisesi

Türkiye’nin en küçük caz piyanisti, 2004 doğumlu Hakan Başar’ın ardından pop, halk ve klasik müzik öğelerini Avrupalı bir sound’un baskın olduğu modern bir ses dünyasında birleştiren Purple is the Color sahnede olacak.

www.akbankcaz.com