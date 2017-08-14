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    "İstanbul'un bekçileri" göreve başladı 

    İSTANBUL (AA)
    14 Ağustos 2017 - 23:29Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:33

    İstanbul'un mahallelerinde geceleri nöbet tutacak 386 bekçi, işbaşı yaptı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce mahallelerde güvenliğin sağlanması için seçilen, Özel Harekat polislerinin de katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri eğitimlerini başarıyla geçen 386 bekçi, ilk mesailerine çıktı. Kentin farklı noktalarında güneşin batışından (22.00-06.00) doğuşuna kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler eşlik etti. 

    Cadde ve sokaklarda devriye gezen bekçileri karşılarında görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, bekçilerin kentte asayişe katkı sağlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf ve vatandaşlar, bekçilere görevlerinde başarı diledi. 

    Bazı vatandaşlar "bekçi" denildiğinde Kemal Sunal'ın "Bekçiler Kralı" filminin akıllara geldiğini, bekçileri gördüklerinde ve düdük sesini duyduklarında nostalji yaşadıklarını ifade etti. 

    Vatandaşlar ayrıca, bekçilerin genç olmasının da asayiş uygulamaları için önemli olduğunu vurguladı. 

    Her mahallede en az iki kişi nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek. 

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ü seçilmişti. Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçinin daha sonra göreve başlayacağı bildirildi. 

    Etiketler: bekçi , emniyet , Özel Harekat
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