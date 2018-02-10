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İstanbul’un arsa değeri 9.5 trilyon

Hürriyet Haber
10.02.2018 - 20:02 | Son Güncelleme:

YILDIZ Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi’nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul’un güncel arsa bedeli 9 trilyon 458 milyar 716 milyon 569 bin 576 TL. Bu rakam Aralık 2016’da 7 trilyon olarak hesaplanmıştı. Böylece arsa değeri 1 yıl içinde yüzde 35 oranında arttı.

Türkiye Veri İşleme Merkezi Genel Müdürü Kurtuluş Altun, “Aralık 2016 yılında İstanbul’un Varlık Değerleri araştırması kapsamında yayınladığımız İstanbul’un toplam arsa değeri raporunda yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki kalan bütün arsa ve arazilerin değerini 7 trilyon TL olarak tespit ettik. 1 yılın ardından bu değerin 9 trilyon 458 milyar 716 milyon  569 bin 576 TL’ye çıktığı görülüyor” dedi.Araştırmaya göre İstanbul’un en değerli ilçesi Kadıköy. İlçede arsaların ortalama metrekare değeri 18 bin 960 TL. Kadıköy’ü 18 bin 457 lirayla  Zeytinburnu takip ediyor. Bu iki ilçenin arkasından Bakırköy,Beşiktaş ve Fatih geliyor.Bu ilçelerdeki arsaların ortalama metrekare fiyatları sırasıyla 15 bin 743 lira, 14 bin 987 lira ve 14 bin 846 lira değerinde.

Etiketler: YTÜ , Arsa , gazetehaberleri
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