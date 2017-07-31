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    'İstanbul'u terk edin' diyenlere tepki: Felaket tellallığına gerek yok

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 08:00Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 08:04

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul’da ağustos ayında çok yüksek bir sıcaklık olacağını iddia edip vatandaşlara 'şehri terk edin' uyarısı yapanlara tepki gösterdi. Eroğlu, “Sıcaklık Güneydoğu ve İç Anadolu'da artacak. İstanbul için felaket tellallığı yapmaya gerek yok" dedi.

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul’da ağustos ayında çok yüksek bir sıcaklık olacağına dair vatandaşların şehri terk etmesi uyarısı yapanlara tepki gösterdi. Eroğlu, “İstanbul’la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi birtakım havalar estiriliyor. Tamam da biz 30 Temmuz’da İstanbul’da 30 santigrat derece tahmin diyoruz. Geçmişte aynı tarihte 37,4’e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha büyük değerlere ulaşmış, sanki çok büyük felaket varmış gibi bunu sunmanın manası yok” dedi.

    İDDİA DEĞİL İSPAT EDİN

    Geçmişte NASA’daki bir çalışanın Türkiye ile ilgili bin yılda olmayacak sıcaklıklardan bahsettiğine dikkati çeken Eroğlu, “Yine bir gazetede gördüm; ‘İstanbullular ağustos ayının başında şehri terk etsin...’ Yok öyle bir şey kardeşim, işi abartmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez, ispat eder” diye konuştu. Sıcaklığın genelde Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu’da olacağına değinen Eroğlu, sıcaklıktan hoşlanmayanların İstanbul’a kaçması gerektiğini söyledi.
    METEOROLOJİ'YE GÜVENİN

    Artık akıllı telefonlarda hava durumuyla ile ilgili her türlü bilgiyi anlık olarak görmenin mümkün olduğunu belirten Eroğlu, bunun için sadece meteorolojinin internet sitesine girmenin yeterli olduğunu söyledi. Eroğlu, vatandaşlara “mgm.gov.tr” adresinde yayınladıkları meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulunarak, İstanbul’daki yağışla ilgili olarak da daha önceden kısa sürede kuvvetli bir yağış olacağı, dolu ve yıldırım düşmesi gibi hadiselerin yaşanacağı konusunda buradan ikazda bulunduklarını kaydetti.

    1-2 DERECE ARTABİLİR

    Vakti olsa o tarihlerde İstanbul’a gelip dinleneceğini dile getiren Bakan Eroğlu, “Yani 1-2 derece normalden şey olabilir, gayet normal ama geçmişe baktığımız zaman bu ekstrem bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu. Eroğlu, vatandaşların kendi bilim adamlarına ve teknolojisine güvenmesini isteyerek, Türkiye’deki teknolojinin dünyada ilk 6’da yer aldığını vurguladı. Eroğlu ayrıca hava sıcaklıklarının normaller civarında olduğunu, belki önümüzdeki günlerde 1-2 derece artabileceğini de sözlerine ekledi.

    Etiketler: hava durumu , istanbul , sıcak , yaz , meteoroloji , sıcak hava
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