İstanbul'u pas geçti ama Türkiye kara esir oldu

Yurt genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Bir çok ilde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ANTALYA'DA FIRTINA

Antalya'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç yerinden söküldü. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Antalya kent merkezi ve bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilendi. Fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Bazı ilçelere ve mahallelere uzun süre elektrik verilemedi.

Fırtına Antalya kent merkezinde ise bazı ağaçların köklerinden kopardı. Tekelioğlu Caddesi'nde fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç ise yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Meteoroloji Antalya 4. Bölge Müdürlüğü şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisini akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, şiddetli rüzgar ve fırtınanın saatteki hızının 60 ila 80 kilometre arasında olmasının beklendiğini vurguladı.

MALATYA'DA YOL KAPANDI

Malatya-Kayseri karayolunun Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışına yakalanan bazı tır ve yolcu otobüsleri, kaygan zemin dolasıyla yolda kaldı. Kontrolden çıkan araçlar nedeniyle çok sayıda yolcu otobüsü, tır, kamyon ve otomobilyollarına devam edemedi.

Gümüşlüdere mevkisinde bulunan araçlardan zincirleri olanlara geçiş izni verilirken Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, ilçe çıkışından itibaren kardan dolayı Kayseri istikametine yolu trafiğe kapattı.

KONYA'DA KAR

Konya'da bazı karayolları yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar, Konya-Antalya ve Konya-Aksaray karayolları, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Selçuk Üniversitesi Kampüsü yakınlarından Afyonkarahisar yoluna, Krom kavşağından da Antalya yoluna araçların geçişine izin verilmedi.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Konya-Afyonkarahisar karayolu yeniden trafiğe açılırken, görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü Konya-Antalya ile Konya-Aksaray karayolundaki çalışmaların halen sürdüğü öğrenildi.

TOKAT’TA KAR YAĞIŞI VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'lardan bazıları yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle yolda kalan birçok ağır tonajlı araç sürücüsü soğuk havada zincir taktı. Karayolları ekipleri ise tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeni ile yolun ulaşama kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri ise uygulama yaparak ağır tonajlı araçların bölgeden geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Birçok TIR ise Tokat-Sivas il sınırında bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Çamlıbel Bakımevi önündeki alanda bekletiliyor. Amasya’dan Mersin’e giderken Çamlıbeli geçidinde yolda kalan Ahmet Öztürk, yoğun kar yağışı altında kamyona zincir takarak yoluna devam edebildi.

HİZAN'DA 7 SAATLİK HASTA KURTARMA OPERASYONU

Bitlis'in Hizan ilçesinde doğum hastası kadın, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin 7 saatlik mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Hizan'ın Ballıca köyü Aksüt mezrasında doğum sancıları başlayan Yeşim İnce, karla mücadele edilerek sağlık ekiplerinin yürüttüğü 7 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Ballıca köyü Aksüt mezrasında doğum sancıları başlayan Yeşim İnce, köy yolları karla kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamadı. Bunun üzerine hasta yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Haberi alan Hizan İlçe Özel İdare Şefliği karla mücadele ekipleri, 7 saat süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaştı. Yer yer çığ düşmesi sonucu kar kalınlığının 3 metreyi bulmasından dolayı ambulans köye ulaşamadı. Hasta Yeşim İnce iş makinasına bindirilerek ambulansa ulaştırıldı.

112 sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Hamile kadın ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BOLU DAĞI'NDA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLUYOR

Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde başlayan kar yağışı, tipi şeklinde etkili oluyor.



Bölgede, sabah başlayan sağanak öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yağış, D-100 karayolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları personeli, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri etkili kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması uyarısında bulunan ekipler, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaı çağrısı yaptı.

Otoyolda seyreden sürücüler, tipi nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yolda hızlarını azaltarak ilerlemeye çalışıyor.

Bazı sürücüler yol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girerek, kar yağışının etkisini azaltmasını bekliyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde ise 25 santimetre oldu.

Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezi ile doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Abant Tabiat Parkı'nda ise kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının bugün ve yarın devam edeceğini, cumartesi günü parçalı bulutlu olması beklenen havanın, pazar günü yerini sağanağa bırakacağını bildirdi.

ÇELİKHAN’DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLLAR KAPATILDI



ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi’nde, Adıyaman ile Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan’dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, sürcülerden alternatif yolları kullanmalarını isteyerek, "Kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle gereken tedbirleri alarak araç sürücülerin gece yolda kalmaması için Çelikhan-Malatya karayolu emniyet ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Çelikhan-Adıyaman karayolu ise İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçici bir süre ile ulaşıma kapatıldı. Adıyaman ve Malatya güzergahını kullanan araç sürücülerin Çelikhan, Sürgü, Doğanşehir ve Gölbaşı karayolunun ulaşıma açık" dedi.

DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLU KAR NEDENİYLE ZAMAN ZAMAN KAPANIYOR

DENİZLİ- Antalya karayolu, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanma noktasına geldi.Kazıkbeli geçidinde çok sayıda ağır tonajlı araç ile otomobil yolda kaldı.



Denizlinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyleDenizli-Antalya karayolunda aksamalar meydana geldi.Tuzlama yapılmayan karayolunun Kazıkbeli geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu.Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri,kar küreme çalışması yaptı.Ağır tonajlı araçların yolda kalması, zincirsiz çıkan otomobillerin kayması nedeniyle tarfik, zaman zaman durmanoktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yolda kalan araçları çekiciler yardımıyla kurtarıldı.



Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolundazincirsiz araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE BUZLANMA

Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Bölgede soğuk hava etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı yaşanıyor. Soğuk hava ve kar, akşam saatlerinden itibaren D-915 karayolunun Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

Kop Dağı Geçidi'ndeki buzlanma dolayısıyla yolda kalan bazı tırlar diğer araçların geçişini engelliyor. Ulaşımda aksamalara yol açan araçlar trafik ve Karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. Karayolları ekipleri yol güzergahında tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri Aşağı Kop mevkisindeki kontrol noktasında Erzurum istikametine tır ve kamyonların geçişine izin vermiyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Aşkale Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de büyük araçların Bayburt istikametine geçişine yolu kapattı.

Ekipler, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

EĞRİLBEL GEÇİDİ’NDE YOĞUN SİS VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Giresun’un ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde yoğun sis ve tipi nedeniyle araç trafiği kontrollü sağlanıyor.

Son günlerde etkisini arttıran kar yağışı zaman zaman fırtınaya dönüşerek Eğribel Geçidi'nde görüş mesafesini düşürüyor. Yoğun fırtına ve sis ulaşımı zorlaştırırken yolda oluşan buzlanma da sürücüleri tedirgin ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü 104. Şube Şefliği Eğribel Bakımevi'ndeki görevliler yolu sürekli açık tutmaya çalışırken sürücülere zincir kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

YOZGAT KAR ALTINDA

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve don olayı sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Hastane Caddesi'nde araçlar yokuşu çıkamazken bazı kayan araçlar da güçlükle durabildi. Yolda kalan araçlara yardım eden vatandaşlar, iterek yokuşu çıkmalarını sağladı.

Bu arada karın tadını çıkaran gençler ve çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda kartopu oynayıp kızakla kayarak eğlendi.