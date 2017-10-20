İstanbul'u korkutan iddia için açıklama geldi

İstanbul Belediyesi, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda su azaldığına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İSKİ'nin bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını hesaplarken diğer taraftan iklim değişikliğine bağlı ardışık kuraklık risklerini dikkate alarak yatırımlarını sürdürdüğü ifade edildi. İstanbul'da günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2017 yılı 9 ayın verilerine göre, ülkemiz son 44 yılın en kurak dönemini yaşamıştır. Bugün itibarıyla içme suyu kaynaklarımızda yüzde 51,94'lük doluluk oranıyla 451 milyon 229 metreküp su bulunmaktadır. Geçtiğimiz yılın aynı

döneminde bu rakam, yüzde 40,66 ile 353 milyon metreküptür. Yani son yılların en kurak dönemini yaşamamıza rağmen, barajlarımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha fazla doluluk oranına sahiptir. Alibeyköy Barajı şehre su sağlamada önemli yer teşkil etmemektedir. Mevcut durumda, (iklim değişikliğine bağlı olağanüstü bir kuraklık ihtimali dışında), yağışlı mevsimin içinde olduğumuzu dikkate alarak, 2018 yılında susuzluk riskinden bahsetmek mümkün değildir."

Açıklamada, ayrıca Yeşilçay ve Melen'den de İstanbul'a günlük 1 milyon metreküp civarında su alınabildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haberde belirtilen, baraj çevresinde suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöplerin temizlenmesi de rutin olarak yapılmaktadır. Geçtiğimiz kurak yıllarda barajlardaki doluluk oranlarının en az seviyede olduğu dönemlerde bile İstanbul susuz bırakılmamıştır. Barajlardaki doluluk oranlarına bakılmaksızın, suyu israf etmeden kullanmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu belirtiyoruz."