İstanbul'u kana bulayacaklardı...Bombalar böyle taşınmış

Esenyurt’taki evden motosikletiyle ayrılan teröristin de güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü Arnavutköy ve Esenyurt’ta patlatılan evlerin ardından Bayrampaşa’da bir AVM’ye operasyon düzenlemiş, bir araç ve motorsiklet ile mikrodalga fırınlarla AVM’ye sokulmuş 70 bomba bulmuştu.

Biri yaralı 4 Deaş üyesi yakalanmıştı. Türk asıllı Avusturya vatandaşı Sezgen P, eşi Mücahit P, Can Y ve Hatice Y’nin emniyetteki sorguları sürerken, Deaş hücresinin 3 aşamalı saldırı planladığı ortaya çıkmıştı.

İlk aşamada AVM’ye sokulan bombalar uzaktan kumanda ile patlatılacak, oluşan kaosun ardından otoparktaki araç ve motosiklet patlatılırken, son aşamada yardım için gelenlerin içine dalarak canlı bomba saldırısı düzenleyeceklerdi.

KUTULARLA TAŞIMIŞLAR

Deaşlı teröristlerin Arnavutköy’deki evden kutular içinde çıkardıkları bombaları olayda ele geçen araca yüklerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Esenyurt’taki evde yaşanan patlamadan önce Deaşlı teröristin motosikletle ayrıldığı görüntülere de ulaşıldı. Deaşlı bomba hücresinin araçla keşif yaptığı görüntüler de ortaya çıkmıştı.



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