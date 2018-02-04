İstanbulluya yarın için çağrı geldi...

Uysal, 2017-18 eğitim-öğretim yılında ikinci dönemin başlaması dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı için öğrenci, öğretmen ve velilerle milli eğitim camiasına başarı dileğinde bulunan Uysal, ülkenin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için eğitimin öneminin bilincinde olarak hükümete bu konuda da her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini kaydetti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yarın kentte trafik yaşanmaması için İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Uysal, "İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimize de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gelecek hafta okul trafiğini etkileyecek yol-kazı çalışması yapmayacak ve kazalar için trafikte çok sayıda çekici hazır bulunduracak. İstanbul Trafik Zabıtası da polis ve jandarma ekipleriyle trafik akışının açık tutulması için çalışacak.



İstanbul'da yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrenci, 143 bin öğretmen ders başı yapacak ve 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak.

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