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    İstanbullulara yüksek nem uyarısı! 6 gün sürecek

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 16:21Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 16:36

    Aşırı nem nedeniyle kadınların fön çektirmemesini isteyen meteoroloji uzmanı, evin içinde asılan çamaşırların kurumayacağını ifade etti.

    Yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan İstanbul için sıcaklık ve nem uyarıları yapıldı

    6 GÜN ETKİLİ OLACAK

    NTV canlı yayınına bağlanan meteoroloji uzmanı, 6 gün boyunca yüksek nemin vatandaşları bunaltacağını söyledi.

    RAHAT UYKU YOK

    Meteoroloji uzmanı, "Nem ne kadar yüksekse biz o kadar terleriz. Geceleri rahat uyuyamayacağız.

    "YAPIŞ YAPIŞ OLACAĞIZ"

    Daha sinirli, daha stresli olabiliriz. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, yapış yapış olacağız.

    SİVRİ SİNEKLER ORTAYA ÇIKACAK

    Ayrıca bu günlerde sivri sinekler de daha çok ortaya çıkacak.

    FÖN ÇEKTİRMEYİN

    Özellikle kadınlara söyleyelim; hiç fön çektirmesinler, hemen saçları inecektir yüksek nemden dolayı.

    ÇAMAŞIR ASMAYIN KURUMAZ

    Ayrıca çamaşırları evin içerisinde kurutmaya çalışırsak kurumayacaktır. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, 6 gün böyle devam edecek."diye konuştu.

     

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    Etiketler: Hava durumu , yüksek nem , aşırı sıcaklar
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