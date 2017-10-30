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    Son dakika... Ankara'da yılın ilk kar yağışı başladı

    İHA
    30.10.2017 - 09:22 | Son Güncelleme:

    SON DAKİKA: İHA'nın haberine göre, Ankara’nın kuzeyinde yer alan dağlık kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

    Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara’da kendini gösterdi. İl merkezinde yağmur olarak görülen yağışlı hava ilin yüksek kesimlerin olduğu Kızılcahamam ilçesinde kar olarak kendini gösterdi. Kızılcahamam’ın Eğerlialören Mahallesi Alperen yaylasına sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

    MARMARA'DA DENİZ ULAŞIMINA RÜZGAR ENGELİ

    Yurt genelinin bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

    İstanbul'da gece etkili olan şiddetli rüzgar, Silivri’de kıyıda demirli olan bazı balıkçı kayıklarının alabora olmasına neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan fırtına Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Silivri limanında karaya bağlı olan bazı balıkçı kayıkları dalgalara dayanamadı.

    Son dakika... Ankarada yılın ilk kar yağışı başladı

    Kimi kayık sahiplerinin uyarıları dikkate alarak kayıklarını kıyıya çıkardıkları görülürken kimi kayıklarda dalgalara dayanamayıp parçalanarak alabora olduğu görüldü. Kayıklardan düşen malzemeleri dalgalar kıyıya vurdu.

    İDO ve BUDOdan sefer iptalleriİDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı 16
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 27
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24
    Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
    Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
    Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11
    Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

    Etiketler: Son dakika
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