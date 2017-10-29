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    İstanbullulara son dakika uyarısı! Yağmur geri geliyor

    İSTANBUL (İHA)
    29.10.2017 - 13:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bugün, gece yarısından sonra yağış bekleniyor. Yağmura, lodos yönünden esen rüzgarın da eşlik edeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yağışın sona ermesi beklenirken, İstanbul'u 3 gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile zamanla Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinde sağanak yağışlı 17
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor 25
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 23
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 21
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 23
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Etiketler: son dakika , Yağmur
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