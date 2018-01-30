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    İstanbullulara metro şoku

    İSTANBUL DHA
    30.01.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattında sabah saatlerinde yaşanan sefer aksaması, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gecikmenin sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı öğrenildi. Gecikme nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde yoğunluk oluştuğu kaydedildi.

    Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Taksim-Yenikapı-Hacıosman hattında seferlerde sinyalizasyondan kaynaklı gecikme yaşandığını bildirildi. Açıklamada, seferlerin arıza giderildikten sonra başladığı belirtildi.

    Etiketler: Yenikapı-Hacıosman metrosu , son dakika
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