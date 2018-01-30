İstanbullulara metro şoku

İstanbul'da Taksim-Yenikapı-Hacıosman metro hattında sabah saatlerinde yaşanan sefer aksaması, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gecikmenin sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı öğrenildi. Gecikme nedeniyle sabah saatlerinde seferlerde yoğunluk oluştuğu kaydedildi.
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