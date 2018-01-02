İstanbullulara sabah şoku... Deniz otobüsü diye geldiler, dolmuşla gittiler

İstanbul’da deniz ulaşımının en önemli hatlarından birine sahip olan İDO, Marmaray’ın açılmasından sonra Bostancı-Yenikapı hattında günlük sefer sayısını 1’e

düşürmüştü. İDO bugün itibariyle ise binlerce kişinin kullandığı Beşiktaş-Bostancı hattındaki sefer sayısını tek yönde 2’ye düşürürken, Bostancı-Bakırköy ise tek yönde 4 sefere indirildi.



Bu uygulamadan habersiz olanlar ise İDO’nun Bostancı’daki iskelesinin önünde çalışanlara tepki gösterdi. Yolda kalanlar için de iskelenin önünde dolmuş sahipleri sıraya girdi. Öğrenciler ve çalışanlar bu dolmuşlarla Bakırköy ve Beşiktaş’a gitti.











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