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İstanbullulara sabah şoku... Deniz otobüsü diye geldiler, dolmuşla gittiler

Ceyhun KUBURLU / Hürriyet
02.01.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

İstanbul Deniz Otobüsler’inin (İDO) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Bostancı-Beşiktaş-Bakırköy arasındaki sefer saatlerindeki değişiklik bugün başladı. Bu değişiklikten habersiz yüzlerce yolcu İDO’nun Bostancı’daki iskelesinin önünde mağdur oldu. Bunu gören dolmuş sahipleri de İDO’nun önünden Beşiktaş ve Bakırköy’e taşıma yapmaya başladı. İstanbullular İDO’daki seferlerin azaltılmasını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

İstanbul’da deniz ulaşımının en önemli hatlarından birine sahip olan İDO, Marmaray’ın açılmasından sonra Bostancı-Yenikapı hattında günlük sefer sayısını 1’eİstanbullulara sabah şoku... Deniz otobüsü diye geldiler, dolmuşla gittiler
düşürmüştü. İDO bugün itibariyle ise binlerce kişinin kullandığı Beşiktaş-Bostancı hattındaki sefer sayısını tek yönde 2’ye düşürürken, Bostancı-Bakırköy ise tek yönde 4 sefere indirildi.

Bu uygulamadan habersiz olanlar ise İDO’nun Bostancı’daki iskelesinin önünde çalışanlara tepki gösterdi. Yolda kalanlar için de iskelenin önünde dolmuş sahipleri sıraya girdi. Öğrenciler ve çalışanlar bu dolmuşlarla Bakırköy ve Beşiktaş’a gitti.





 

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Etiketler: deniz otobüsü , iskele
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