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    İstanbullular sakın dışarı çıkmayın! Yüzde 70'i buldu

    İHA
    05 Ağustos 2017 - 12:51Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 12:57

    İstanbul’da sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar gölge yerlere kaçarken, hayvanlar su bulma sıkıntısı çekti.

    İstanbul’da etkili olan sıcak ve nem İstanbullulara zor anlar yaşattı. Termometreler 31 dereceyi gösterirken, nem yüzde 70’i buldu. Serinlemenin yollarını arayan vatandaşlardan bazıları Taksim Meydan’ında ağaç gölgelerinin altında yatarken, bazıları da soğuk suyla elini yüzünü yıkadı. Sıcak hava ve nemden sokak hayvanları da nasibini aldı. Su bulmakta sıkıntı yaşayan sokak köpeklerine vatandaşlar yardımcı olurken, nemden etkilenen hayvanlar bankamatiklerin gölgesine sığındı. 

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    Etiketler: istanbul , nem , sıcak hava , Taksim Meydanı
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