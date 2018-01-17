İstanbullular dikkat! 'Yarın kar görebiliriz ama...'

Meteoroloji Mühendisi Sürmeli, akşam saatlerinde başlayacak olan fırtınanın çatı uçmalarına neden olabilecek kuvvette olduğunu, ağırlıklı olarak Bursa ve çevresini etkileyeceğini ve ardından neredeyse tüm yurtta sel ve su baskınlarına neden olabilecek bir yağış beklediklerini belirtti.

Yağışın bazı kesimlerde, özellikle Bolu ve iç Ege kesimlerinde aynı şiddette kar yağışı şeklinde görüleceğini ve ulaşımın da aksayabileceğini söyledi.

'KAR GÖREBİLİRİZ AMA...'

"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu da cevaplayan Sürmeli, "Yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurdan kara dönerken yağış kesilecek. Yarın İstanbul'da kar görebiliriz ama saatler seviyesinde..." diye konuştu.

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