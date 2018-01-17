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    İstanbullular dikkat! 'Yarın kar görebiliriz ama...'

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da bu akşam fırtınanın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe gelen uyarıların ardından CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli beklenen hava olaylarını değerlendirdi.

    Meteoroloji Mühendisi Sürmeli, akşam saatlerinde başlayacak olan fırtınanın çatı uçmalarına neden olabilecek kuvvette olduğunu, ağırlıklı olarak Bursa ve çevresini etkileyeceğini ve ardından neredeyse tüm yurtta sel ve su baskınlarına neden olabilecek bir yağış beklediklerini belirtti.

    İstanbullular dikkat Yarın kar görebiliriz ama...

    Yağışın bazı kesimlerde, özellikle Bolu ve iç Ege kesimlerinde aynı şiddette kar yağışı şeklinde görüleceğini ve ulaşımın da aksayabileceğini söyledi.

    İstanbullular dikkat Yarın kar görebiliriz ama...

    'KAR GÖREBİLİRİZ AMA...'

    "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu da cevaplayan Sürmeli, "Yarın İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurdan kara dönerken yağış kesilecek. Yarın İstanbul'da kar görebiliriz ama saatler seviyesinde..." diye konuştu.

     

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