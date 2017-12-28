İstanbullular dikkat! Yağış kapıda... Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgenin parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçmesi, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu, geceden itibaren Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



Bölgenin doğusunda gece ve sabah yer yer sis ile pus hadisesi öngörülürken rüzgar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.

YARIN İSTANBUL'DA ETKİLİ OLACAK



İstanbul'da ise cuma ve cumartesi günleri etkili olması beklenen yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da pazar günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken, yılın ilk günü olan pazartesi ise sis bekleniyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir.

AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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