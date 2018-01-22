Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbullular dikkat! TEM'in tek şeridi 30 gün kapalı

    İstanbullular dikkat! TEM'in tek şeridi 30 gün kapalı

    İHA
    22.01.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul trafiğinin en sıkışık noktalarından biri olan TEM Otoyolu Metris Kavşağı ile Gaziosmanpaşa mevkiinde yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni yan yol ve köprülü kavşak inşaatına başlandı. Köprülü kavşağın inşası sırasında TEM Otoyolunun bir şeridi her iki yönde de 30 gün süreyle kapatılacak.

    Gaziosmanpaşa'da trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye geçişlerde trafiği büyük ölçüde azaltacak ve Karadeniz Mahallesinden ilçeye geçişleri kolaylaştıracak Metris köprülü kavşağı ve yan yol yapım çalışmalarına başlandı.

    Metris kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu, yan yollar ve köprülü kavşak inşaatı ile çözmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu üzerinden Gaziosmapaşa’ya geçişleri kolaylaştıracak yeni bir bağlantı yolu inşa ediyor. Böylece Edirne yönünden gelen araçlar Metris üzerinde oluşan trafiğe takılmadan ilçeye girebilecek.

    Metris kavşağı kuzey-güney yan yol ve köprülü kavşak inşaatı yapım çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu Metris kavşağında oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yan yol inşa edilecek. TEM Otoyolu üzerine de 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak.

    İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında köprülü kavşağın orta ayak inşası için Metris kavşağı mevkiinde TEM Otoyolu her iki yönde de bugünden itibaren daraltılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede oluşan trafiğin büyük ölçüde çözüme kavuşması amaçlanıyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: IBB , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri