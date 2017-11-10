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    İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar kapalı...

    İstanbul DHA
    10.11.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da pazar günü düzenlenecek 39.Vodafone Maratonu nedeniyle saat 04.00'den itibaren birçok yol trafiğe kapatılacak.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kapatılacak yollar şöyle belirtildi:

    FATİH CİVARI

    1- Kadir Has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek,
    2- Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak,
    3- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu),
    4- Cemil Birsel Caddesi,
    5- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacak),
    6- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),
    7- Ankara Caddesi,
    8- Araba Vapurları girişleri,
    9- Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
    10- Ayasofya Meydan
    11- Alemdar Caddesi
    12- At Meydanı Caddesi,
    13- Divanyolu Caddesi,
    14- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
    15- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
    16- Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),
    17- Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı,
    18- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak),
    19- Langa Bostan Sokak,
    20- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası),
    21- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)
    22- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.
    23- Unkapanı köprüden Havuzlu Kavşak arasındaki Sahil Yolu komple çift yönlü kapatılacak.

    ALTERNATİF YOLLAR

    1-Atatürk Bulvarı,
    2-Fevzipaşa Caddesi,
    3-Yavuz Selim Caddesi
    4-Şehzadebaşı Caddesi,
    5-Vezneciler Caddesi,
    6-Kadırga Liman Caddesi,
    7-Türkeli Caddesi,
    8-Vatan Caddesi,
    9-Millet Caddesi,
    10-Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,
    11-Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

    BEYOĞLU CİVARI

    1- Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır.)
    2- Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti)
    3- ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı
    4- Merkez Komutanlığı ışıklar
    5- Opel Gerçek önü
    6- Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 Güney katılım)
    7- Sabancı Lisesi önü
    8- Yıldız ışıklar
    9- Akdoğan Sokak girişi
    10- Ressam Hamdibey Sokak
    11- Bostancı Veli Sokak
    12- Abbasağa Sokak
    13- Hasfırın Sokak
    14- Serencebey Sokak
    15- Ortaköy dönüşleri
    16- Beşiktaş Meydan
    17- Vestel ışıklar
    18- Palangalar ışıklar
    19- Ortaköy Meydan
    20- Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri
    21- Mete kavşağı
    22- Gümüş Caddebaşı ( Taksim)
    23- Gümüş suyundan toprak yola iniş
    24- Dolmabahçe ışıklar
    25- Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi)
    26- Akyol Cadde başı
    27- Meclis-i Mebusan yokuşu başı
    28- Aydilimi pastanesi yanı
    29- Kabataş ışıklar
    30- Fındıklı ışıklar
    31- Deniz liman çıkışı
    32- Salı Pazarı ışıklar
    33- Boğazkesen Cadde gelişi
    34- Boğazkesen ışıklar
    35- Tophane ışıklar
    36- Nargileciler çıkışı
    37- Revani Sokak gelişi
    38- Kemeraltı ışıklar
    39- Karaköy meydan
    40- Perşembe pazarı ışıklar
    41- Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet
    42- Kardeşim Sokak
    43- Kasımpaşa'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek)
    44- Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek)
    45- Şişhane meydandan bankalar cadde girişi
    46 - Tarlabaşından perşembe pazarına giriş
    47- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön
    48- Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı
    49- Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı

    ALTERNATİF YOLLAR

    1- Ortaköy istikametinden gelenler- eski yıldız caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek,
    2- Gümüşsuyu Caddesinden gelenler- Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan kavşağına yönlendirilecek,
    3- Mete kavşağından gelenler - Divan Kavşağına yönlendirilecek
    4- Balmumcudan gelenler- merkez komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcuya verilecek,
    5- Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar - Şişli Bomonti Akar Caddesine yönlendirilecek
    6- Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık.

    ANADOLU YAKASI

    1- Kısıklı caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım,
    2- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım,
    3- Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım,
    4- Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,
    5- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım,
    6- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,
    7- Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti trafiğe kapatılacak.
    8- Avrasya Tüneli Asya Yakası Girişi

    ALTERNATİF YOLLAR

    1- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
    2- Yavuz Sultan Selim Köprüsü
    3- D-100 Karayolu
    4- Nuhkuyusu Caddesi
    5- Kısıklı Caddesi

    ÇEVRE YOLLARI

    1- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)
    2- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)
    3- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecek)
    4- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecek)
    5- Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecek)

    ALTERNATİF YOLLAR

    1- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.
    Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 Kasım 2017 Pazar günü saat: 04.00'de Avrasya Tüneli ise saat: 06.00'da her iki yönde trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.

     

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    Etiketler: hafta sonu , Maraton , kapalı yollar
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