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    İstanbullular dikkat! Önce yağmur sonra kar alarmı

    İSTANBUL (İHA)
    23.01.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı meydana geleceği belirtiliyor. İstanbul'da yarın ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıkların yarın hissedilir derecede (3 ila 6) derece azalacağı tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

    İstanbullular dikkat Önce yağmur sonra kar alarmı

    Yağışların; akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Çarşamba gününe dikkatÇarşamba gününe dikkat!

    Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
    Adana: Parçalı bulutlu 13
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 18
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
    Erzurum: Parçalı bulutlu 1
    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

    Etiketler: KAR , Hava durumu , son dakika
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