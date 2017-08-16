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    İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den gece yarısı uyarı

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 00:33Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 00:39

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın başlayacağı duyurarak ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb. gibi durumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da yarın (16.08.2017 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

    Kuvvetli yağışın başlama saati 06.00 sıraları, bitiş saati ise 12.00 sıraları olarak açıklandı.

    RİZE'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin kıyı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

    Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Rize'nin kıyı ilçelerinde devam eden sağanak yağışların, sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam ederek, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtildi. 

    Açıklamada, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. 

    Etiketler: sağanak , istanbul , hava durumu
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