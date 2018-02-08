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    İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    İstanbullular dikkat Meteoroloji uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

    İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı 11

    İzmir: Parçalı bulutlu 15

    Adana: Parçalı bulutlu 20

    Antalya: Parçalı bulutlu 21

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10

    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

    Erzurum: Parçalı bulutlu 4

    Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

     

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    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , Yağmur , Hava durumu , son dakika
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