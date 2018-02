İstanbullu Spotifty'da hangi semtte ne dinleniyor?

Spotify’ın Ocak ayının ilk yarısını kapsayan ve İstanbul semtlerinin müzik ruhunu ortaya koyan verilerine göre, Avrupa Yakası’nın sevilen sahil semtlerinden Arnavutköy’de pop, rock ve hip hop rüzgarı bir arada esiyor. Öyle ki yeni albümü ile 2017’ye damgasını vuran Sezen Aksu’nun hicivli şarkısı “Manifesto” Arnavutköy’de en çok dinlenen şarkı olarak ilk sırada yer alıyor. İkinci sırayı, rock grubu Linkin Park’ın nadir slow şarkılarından biri olan “My December” alırken, üçüncü sırada ise dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar listesinde de gördüğümüz Amerikalı hip hop sanatçısı Post Malone ve şarkısı “rockstar” yer alıyor.

Arnavutköy’de hal böyleyken hemen yanındaki Bebek’te durum bambaşka. Boğaz’ın incisinde ilk sırayı dans ve elektronik müzik alıyor. Boğaz’daki eğlencenin vazgeçilmez adresi Bebek’te Dennis Lloyd’un tempolu dans şarkısı “Nevermind”, listenin başında yer alırken, rap müziğin Türkiye’de yükselen ismi Ezhel ise Bebek’te listenin iki ve üçüncü sırasını kimseye kaptırmıyor. Ezhel, “İmkansızım” ve “Geceler” adlı iki şarkısı ile Bebek’te eğlenceye ortak oluyor.

İstanbul’da eğlence denince ilk akla gelen semtlerden Beyoğlu’nda ise R&B etkisi sokakları sarmış durumda. Soul Blenders’ın “Blending Soul”u ve Ciara’nın “One, Two Step”i Beyoğlu’nda en çok dinlenen ilk iki şarkı olurken, semtin 3’üncü sıraya yerleşen sürprizi ise Enbe Orkestrası’nın “Hikaye” adlı şarkısı. Beyoğlu’nun sırtını dayadığı Cihangir’de, müzik de semtin kendisi kadar alternatif bir ruha bürünüyor. İlk sırada Barbara Brown’un “Over The Rainbow” adlı çocuklara özel uyku müziği yer alırken, ikinci sırada ambient türünde müzik yapan Hedonutopia’nın “Sarışın Kızıl” adlı şarkısı, üçüncü sırada ise Leonard Cohen’in savaşın kaybettirdiklerine, ölüme dem vurduğu “The Partisan” adlı şarkısı yer alıyor.

Avrupa Yakası’nın masaları her daim dolan, sokaklarından kalabalığı eksik olmayan Beşiktaş semtinde ise öğrenci kültürünün etkisi hakim. Üniversite öğrencilerinin vazgeçilmezi Beşiktaş’ta ilk sırada alternatif bir isim olan John Frusciante’in “The Slaughter”ı yer alırken, gençlerin yeni gözdelerinden genç rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’un “Ne Farkeder”i ikinci sıraya yerleşiyor. Efsanevi rock grubu Led Zeppelin’in “Babe, I'm Gonna Leave You” adlı şarkısı ise bir öğrenci klasiği olarak listenin TOP 3’ünü kimseye bırakmıyor.

Gelelim Etiler, Nişantaşı ve Maslak üçgenine. Etiler’de ilk sırayı pop ikonu Lady Gaga’nın “The Cure” adlı şarkısı, üçüncü sırayı ise G-Eazy’nın 2017 tarihli hip hop şarkısı “Him & I” alıyor. Çocuklarını müzikle uyutanlar ve bunun için de en uygun şarkıları Spotify’da bulanlar, Etiler’de çocuk uyku müziği “Träumerei”yi listenin ikinci sırasına taşıyor. Nişantaşı da “My Bonnie Lies over the Ocean” ve “Fış Fış Kayıkçı” ile çocuk şarkılarının en çok dinlendiği semtlerden biri olurken, “Love, Peace and Harmony” ise özellikle enerji, içsel yolculuk alanlarında en çok dinlenen müziklerden biri olarak semt sakinlerinin ruhuna işlemiş ve ilk sıraya yerleşmiş durumda. Maslak’ta alternatif müzikleriyle ön planda olan Two Feet’in “Go Fuck Yourself” şarkısı ilk sırada yer alırken, Gazapizm’in “Heyecanı Yok” ve yine Post Malone’un “rockstar”ı ile hip-hop/rap kültürünün hüküm sürdüğü semtlerden.

İstanbul’a bir de Anadolu Yakası’ndan bakınca, elbette ilk durak Kadıköy oluyor. Anadolu Yakası’nın can damarı Kadıköy’de ilk sırayı bir çocuk şarkısı olan “Twinkle Twinkle Litte Star” alırken, ikinci sırada ise neofolk janrında kendini duyuran Josh Garrels’ın 2008 tarihli Desert Father adlı şarkısı bulunuyor. Semtin müzik ruhunun üçüncü sırasında ise Türkiye’de yükselen rap müzik yer alıyor. Kadıköy, rap’i son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Ezhel’den dinlemeyi tercih ediyor. Birkaç senedir dünyada yükseliş trendinde olan Latin müziğin iddialı ismi Camila Cabello “Havana” ile Anadolu Yakası’nın bir diğer semti Caddebostan’da listenin en üst sırasına yerleşiyor. Semt sakinlerinin bir diğer tercihi çocuk uyku müziği “Kedi Gelmiş” olurken, üçüncü sırada ise Japon metal grubu Galneryus’un “Hunting for Your Dream”i yer alıyor.

İstanbul’un semtlerinde Ocak ayının ilk yarısında en çok dinlenen TOP 3 şarkı listelerini aşağıda görebilirsiniz.

Arnavutköy

Manifesto / Sezen Aksu

My December / Linkin Park

rockstar / Post Malone

Bebek

Nevermind (Alright) / Dennis Lloyd

İmkansızım / Ezhel

Geceler /Ezhel

Beyoğlu

Blending Soul / Soul Blenders

One, Two Step / Ciara

Hikaye / Enbe Orkestrası

Beşiktaş

The Slaughter / John Frusciante

Ne Farkeder / Yüzyüzeyken Konuşuruz

Babe I'm Gonna Leave You / Led Zeppelin

Caddebostan

Havana / Camila Cabello

Kedi Gelmiş / Müjde Tuğsuz

Hunting for Your Dream / Galneryus

Cihangir

Over The Rainbow / Barbara Brown

Sarışın Kızıl / Hedonutopia

The Partisan / Leonard Cohen

Kadıköy

Twinkle Twinkle Little Star / Baby Sleep Music

Desert Father / Josh Garrels

İmkansızım / Ezhel

Maslak

Go Fuck Yourself / Two Feet

Heyecanı Yok / Gazapizm

Rockstar / Post Malone

Nişantaşı

Love, Peace and Harmony - DrSha.com / Master Zhi Gang Sha

My Bonnie Lies over the Ocean / Baby Mozart

Fış Fış Kayıkçı / Çocuk şarkıları Superstar

Etiler

The Cure / Lady Gaga

Träumerei / Seyp Archipelago

Him & I (with Halsey) / G-Eazy