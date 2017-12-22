İstanbullu Gelin son bölüm ardından yeni fragman yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dün akşam 30. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Emir'in Can- Begüm ilişkisini öğrenmesinin kriz yarattığı İstanbullu Gelin son bölüm finaline Adem'in tanık olduğu sahne damga vurdu. Garip ve Esma'yı beraber gören Adem'in yapacaklarını merak eden izleyiciler, yeni fragmanı sorguluyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
29 Aralık akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cuma akşamları yayınlanan İstanbullu Gelin'in 22 Aralık tarihli 30. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Esma Sultan, yıllar sonra piyanonun başına oturdu. tüm Boran Konağı gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öte yandan Bursa'ya taşınan Can’ın eşyaları arasından çıkanlar yeni bir krizin de habercisiydi. Şimdi ise gözler yeni gelişmelere dair ipucu verecek olan fragmanda.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır:.
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